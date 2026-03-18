Giovedì 26 marzo (ore 18.15) il Carlo Castellani Computer Gross Arena’ di Empoli ospiterà la partita degli Azzurrini nel cammino di qualificazione all’Europeo. Tagliandi acquistabili nelle agenzie Vivaticket e su figc.vivaticket.it

Il Carlo Castellani Computer Gross Arena ospiterà giovedì 26 marzo alle 18.15 la sfida tra Italia Under 21 e Macedonia del Nord, valida per la settima giornata di qualificazione alla fase finale degli Europei Albania-Serbia 2027.

È online la vendita dei biglietti per la gara, con i tagliandi sono disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

I PREZZI DEI TAGLIANDI

– TRIBUNA CENTRALE 14 euro

– TRIBUNA RIDOTTO 7 euro

– MARATONA 5 euro

– MARATONA RIDOTTO 1 euro

RIDUZIONI

Under 20: biglietti riservati ai ragazzi nati dopo il 26 marzo 2006.

Over 65: biglietti riservati alle persone nate prima del 26 marzo 1961.

Gli abbonati dell’Empoli Football Club nella stagione 2025/2026 potranno acquistare i biglietti sia presso i punti vendita che online, inserendo come coupon il serial number (codice tessera) della Fidelity Card.

Gli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso potranno acquistare i biglietti solo presso i punti venditi Vivaticket.

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI potranno fare richiesta di accredito collegandosi al link https://figc.getyourevent.online fino ad esaurimento dei posti disponibili nella giornata di venerdì 20 marzo.

Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nella giornata di sabato 21 marzo fino ad esaurimento dei posti disponibili collegandosi al link https://figc.getyourevent.online.

L’ITALIA UNDER 21 A EMPOLI – La Nazionale Under 21 tornerà a Empoli per la sesta volta, dove è imbattuta con tre successi e due pareggi. La prima apparizione risale al 19 novembre 1986, nelle qualificazioni europee, quando l’Italia pareggiò 1-1 contro la Svizzera: vantaggio azzurro firmato Onorati e pareggio svizzero di Stoll. Successivamente gli Azzurrini disputarono due amichevoli: nel 2001 contro la Bielorussia, vinta 2-0 grazie alle reti di Maccarone e Marchionni, e nel febbraio 2011 contro l’Inghilterra, decisa nel finale da un gol di Macheda. L’Italia Under 21 tornò poi a Empoli nel settembre 2021, ancora per le qualificazioni europee, imponendosi 3-0 sul Lussemburgo con i gol di Pirola e Cancellieri e l’autorete di Olesen. L’ultimo precedente a livello di Under 21, come detto, è quello del novembre 2024, terminato 2-2 contro la Francia: Azzurrini in vantaggio con Casadei, raddoppio di Ambrosino e rimonta francese nella ripresa grazie alle reti di Cherki e Atangana.

Empoli Fc