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Redazione PianetaEmpoli

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2 Commenti

  1. Basta Nasti, Ilie e Ceesay…. Popov in mezz’ora ha fatto vedere più cose che Nasti in 5 partite…. ma che deve giocare per forza? lui Ilie e Ceesay sono irritanti, i primi due possono andare anche in panchina e l’ultimo al max può essere un cambio….

  2. Prima volta per me in trasferta quest’anno; mi sono divertito, sia in pullman che in curva coi Desperados.
    Empoli unico amore 💕

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