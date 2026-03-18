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Basta Nasti, Ilie e Ceesay…. Popov in mezz’ora ha fatto vedere più cose che Nasti in 5 partite…. ma che deve giocare per forza? lui Ilie e Ceesay sono irritanti, i primi due possono andare anche in panchina e l’ultimo al max può essere un cambio….
Prima volta per me in trasferta quest’anno; mi sono divertito, sia in pullman che in curva coi Desperados.
Empoli unico amore 💕