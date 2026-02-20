I PRECEDENTI: PARITÀ NEI 9 INCROCI FRUSINATI – Nei 9 precedenti tra le due squadre in terra ciociara, bilancio di 4 vittorie giallazzurre (ultima 2-1 nella serie A 2023/24), 1 pareggio (3-3 nella serie A 2018/19) e 4 successi toscani (ultimo 2-0 nella serie B 2020/21).

LE PARTENZE SPRINT GIALLAZZURRE – Frosinone squadra cadetta 2025/26 che segna più reti di tutti nei primi 15’ di gioco: 7 finora.

CIOCIARI IN GOL DA 17 GARE DI FILA – Frosinone in rete da 17 turni consecutivi di campionato, con totale di 33 marcature. Ultimo stop in Frosinone-Monza 0-1, 18 ottobre scorso.

EMPOLI E LA PANCHINA-GOL – Empoli squadra leader della serie B 2025/26 per reti segnate da subentranti: 11 su 30 totali firmate dagli azzurri con giocatori entrati a partita in corso.

EMPOLI SENZA MEZZE MISURE FUORI DA UN ANNO – Da quasi un anno Empoli senza mezze misure fuori casa: ultimo pari esterno toscano 1-1 a Como, in A, 29 marzo scorso; da allora per gli azzurri 5 vittorie ed 11 sconfitte in 16 match ufficiali.

LE SFIDE TECNICHE: ALVINI MAI VITTORIOSO CONTRO DIONISI – Tra Massimiliano Alvini ed Alessio Dionisi sono 8 le sfide tecniche con mister azzurro imbattuto grazie a 2 successi e 6 pareggi a proprio favore.

HAAS E MARCHIZZA GLI EX DELLA SFIDA – Sono due, uno per parte, gli ex della gara tra Empoli e Frosinone. Nicolas Haas ha vestito la maglia dei frusinati nella Serie B 2019/20, totalizzano 40 presenze; Riccardo Marchizza ha invece giocato 22 gare con l’Empoli nella prima parte della stagione 2021/22, in Serie A

DIRIGE MUCERA, ALLA PRIMA COL FROSINONE – La gara del “Benito Stirpe” affidata a Giuseppe Mucera di Palermo, 12 presenze in B totali (e stagionali) con bilancio di 4 vittorie interne, 3 esterne e 5 pareggi, 2 rigori assegnati e 3 espulsioni decretate. Con il Frosinone esordio assoluto, con l’Empoli 2 incroci, sempre al “Castellani” quest’anno, 1-1 contro il Monza e 0-0 contro il Modena.