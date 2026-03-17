LE ESPULSIONI DELLO SPEZIA – Lo Spezia è la squadra cadetta 2025/26 che subisce più espulsioni, 7 in 30 giornate.

IL FATTORE PICCO PER LO SPEZIA – Il 55% dei punti in classifica dello Spezia – 29 – griffato dalle reti decisive di Artistico, che valgono – ad oggi 16 punti.

EMPOLI SENZA SUCCESSI DA GENNAIO – Azzurri senza successi dal 10 gennaio scorso, 1-0 a Cesena, nei seguenti 11 incontri si contano 5 pareggi e 6 sconfitte per i toscani.

I SUBENTRANTI AZZURRI – Empoli record della B 2025/26 per reti di subentranti: ne segna più di tutti (12).

SONO QUATTRO GLI EX DELLA GARA – Salvatore Elia da e Simone Romagnoli da una parte, Filippo Bandinelli e Szymon Zurkowski dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Spezia. Elia ha giocato due stagioni con la maglia dello Spezia, del 2023 al 2025, totalizzando 66 presenze con 2 reti in gare ufficiali; per Romagnoli 14 presenze da gennaio a giugno 2013. Venendo agli ex empolesi, quattro stagioni azzurre per Bandinelli, dal 2019 al 2023 con Bandinelli 126 presenze e 5 reti in gare ufficiali, oltre ad una promozione in Serie A e due salvezze nella massima serie. Sono in totale 87 le presenze azzurre di Zurkowski, con 13 go, ad Empoli a più riprese (dal 2019/20 al 2021/22, dal gennaio 2024 a giugno 2025).

LA SECONDA VOLTA TRA DONADONI E CASERTA – Tra Roberto Donadoni e Fabio Caserta secondo confronto tecnico dopo l’1-1 in Spezia-Bari del 7 novembre scorso, quando Caserta allenava i pugliesi, giorno del debutto di Donadoni sulla panchina ligure.

ARBITRA MASSIMI, MAI PAREGGIO PER L’EMPOLI – Dirige Luca Massimi di Termoli (Cb). In serie B conta 84 presenze con 40 vittorie interne, 20 pareggi e 24 successi esterni, 17 rigori concessi e 29 espulsioni decretate. In stagione 14 presenze, 4 vittorie in casa, 4 fuori e 6 pareggi. Con lo Spezia 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte su 9 incroci, con l’Empoli 8 precedenti senza mezze misure, 3 le vittorie, 5 le sconfitte azzurre.

Empoli Fc