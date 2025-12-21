I PRECEDENTI: UNA SOLA VITTORIA AZZURRA – Negli 11 precedenti in Lombardia fra le due squadre si contano 5 successi biancobandati (ultimo 1-0 nella serie C-1 1993/94), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2009/10, ultima sfida prima di oggi) ed 1 sola vittoria toscana (3-1 nella serie C-1 1990/91).
LE POCHE SOLUZIONI GOL BIANCOBANDATE – Mantova squadra cadetta 2025/26 che manda in rete meno giocatori, appena 6 finora.
INIZI CHOC PER IL MANTOVA 2025/26 – Virgiliani distratti in avvio gara con 5 reti subite nei primi 15’ di gioco.
I MINUTI FINALI AZZURRI, NEL BENE E NEL MALE! – Empoli scatenato ed al contempo distratto nei 15’ finali di gara inclusi recuperi: 7 i gol firmati dagli azzurri (come Modena, Palermo e Pescara), 7 anche quelli subiti (come l’Entella).
LA PANCHINA GOL AZZURRA – Empoli squadra regina dei gol con subentranti nella B 2025/26: già 9 per gli azzurri toscani.
LEONARDO MANCUSO L’EX DELLA SFIDA – Un solo ex nella gara tra Mantova e Empoli: si tratta di Leonardo Mancuso che vestì la maglia dell’Empoli dal luglio 2019 a gennaio 2022 per un totale di 91 presenze e 41 reti in gare ufficiali.
LE SFIDE TECNICHE, LA PRIMA VOLTA TRA MODESTO E DIONISI – Tra Francesco Modesto ed Alessio Dionisi sfida tecnica inedita.
ARBITRA FERRIERI CAPUTI – Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno dirigerà la gara del “Martelli”. Per lei in serie B finora 34 presenze con 16 successi interni, 9 esterni e 9 pareggi, in stagione 4 direzioni con 3 vittorie casalinghe ed 1 pareggio. Il Mantova conta 1 successo ed 1 sconfitta su 2 incroci, l’Empoli ha vinto l’unico precedente, 3-1 in casa sul Padova alla prima di andata dell’attuale serie B.
