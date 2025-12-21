In attesa delle ultime due gare di oggi, la 17a giornata di Serie B si è aperta venerdì con la vittoria esterna del Catanzaro a Bari con la squadra di Aquilani in piena zona playoff mentre è in crisi la squadra di Vivarini. Nelle gare di ieri ancora una vittoria della capolista Frosinone contro lo Spezia mentre il Monza riscatta gli ultimi deludenti risultati e travolge la Carrarese. Colpaccio anche del Venezia che sbanca Modena mentre il Palermo il Cesena vengono entrambe fermate dal pareggio rispettivamente contro Avellino e Juve Stabia. Il Pescara coglie tre punti vitali che lo mantengono ancora in corsa per la salvezza. Oggi gli ultimi due posticipi che chiuderanno questa giornata. Si tornerà in campo venerdì 26 dicembre con il primo anticipo della 18a giornata mentre tutte le altre gare si giocheranno sabato 27/12.

Questi i risultati e la classifica:

BARI-CATANZARO 1-2

PADOVA-SAMPDORIA 1-1

MONZA-CARRARESE 4-1

MODENA-VENEZIA 1-2

FROSINONE-SPEZIA 2-1

CESENA-JUVE STABIA 1-1

AVELLINO-PALERMO 2-2

PESCARA-REGGIANA 2-1

V.ENTELLA-SUDTIROL OGGI ORE 15:00

MANTOVA-EMPOLI OGGI ORE 17:15