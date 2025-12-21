Campionato Primavera 2

Risultati 13a giornata

EMPOLI – Bari          1 – 1

Gol:  34’ Fiorini (E) – 38’ Keita (P)

Benevento Avellino 1 0
64’ Soprano
Catanzaro Palermo 1 1
39’ Lucito (C) – 78’ Caruso (P)
Cosenza Monopoli 2 2
4’ Mazulla (C) – 39’ Spanò (M) – 40’ Mazulla (C) – 54’ Positano (M)
Perugia Pisa 2 0
39’ Adamo – 80’ Bellali
Pescara Ascoli 1 0
36’ Rossi
Salernitana Crotone 0 0
 
Ternana Spezia 1 0
16’ Vaccaro

Classifica dopo la 13a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 13 27 8 3 2 32 10
Benevento 13 24 8 0 5 19 20
Pescara 13 23 7 2 4 24 16
Pisa 13 22 6 4 3 26 15
Spezia 13 21 7 0 6 24 24
Bari 13 21 5 6 2 22 13
Ternana 13 21 6 3 4 23 19
Perugia 13 20 5 5 3 17 11
Avellino 13 19 4 7 2 21 19
Monopoli 13 18 5 3 5 16 19
Catanzaro 13 16 4 4 5 15 15
Cosenza 13 15 4 3 6 13 26
Ascoli 13 14 3 5 5 17 17
Palermo 13 9 1 6 6 10 19
Salernitana 13 8 2 2 9 10 29
Crotone 13 5 0 5 8 8 25

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionat ha la sosta invernale, riprenderà l’ 11 gennaio 2026

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 13a Giornata        (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Juve Stabia – EMPOLI     0 – 2

Gol: 21’ Petreni – 54’ Lodi

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 13a Giornata        (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Juve Stabia – EMPOLI     0 – 5

Gol: 13’ Atzeni – 16’ Chico – 18’ Kri Bi – 31’ Chico – 36’ rig. Cristiano

Articolo precedenteSerie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 17a giornata
Articolo successivoGli azzurri di corto muso a Mantova ritrovano il successo. La decide Nasti.
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here