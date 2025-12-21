Campionato Primavera 2
Risultati 13a giornata
EMPOLI – Bari 1 – 1
Gol: 34’ Fiorini (E) – 38’ Keita (P)
|Benevento
|–
|Avellino
|1
|0
|64’ Soprano
|Catanzaro
|–
|Palermo
|1
|1
|39’ Lucito (C) – 78’ Caruso (P)
|Cosenza
|–
|Monopoli
|2
|2
|4’ Mazulla (C) – 39’ Spanò (M) – 40’ Mazulla (C) – 54’ Positano (M)
|Perugia
|–
|Pisa
|2
|0
|39’ Adamo – 80’ Bellali
|Pescara
|–
|Ascoli
|1
|0
|36’ Rossi
|Salernitana
|–
|Crotone
|0
|0
|Ternana
|–
|Spezia
|1
|0
|16’ Vaccaro
Classifica dopo la 13a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|13
|27
|8
|3
|2
|32
|10
|Benevento
|13
|24
|8
|0
|5
|19
|20
|Pescara
|13
|23
|7
|2
|4
|24
|16
|Pisa
|13
|22
|6
|4
|3
|26
|15
|Spezia
|13
|21
|7
|0
|6
|24
|24
|Bari
|13
|21
|5
|6
|2
|22
|13
|Ternana
|13
|21
|6
|3
|4
|23
|19
|Perugia
|13
|20
|5
|5
|3
|17
|11
|Avellino
|13
|19
|4
|7
|2
|21
|19
|Monopoli
|13
|18
|5
|3
|5
|16
|19
|Catanzaro
|13
|16
|4
|4
|5
|15
|15
|Cosenza
|13
|15
|4
|3
|6
|13
|26
|Ascoli
|13
|14
|3
|5
|5
|17
|17
|Palermo
|13
|9
|1
|6
|6
|10
|19
|Salernitana
|13
|8
|2
|2
|9
|10
|29
|Crotone
|13
|5
|0
|5
|8
|8
|25
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionat ha la sosta invernale, riprenderà l’ 11 gennaio 2026
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 13a Giornata (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)
Juve Stabia – EMPOLI 0 – 2
Gol: 21’ Petreni – 54’ Lodi
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 13a Giornata (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)
Juve Stabia – EMPOLI 0 – 5
Gol: 13’ Atzeni – 16’ Chico – 18’ Kri Bi – 31’ Chico – 36’ rig. Cristiano