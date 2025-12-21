|M A N T O V A
|0
|E M P O L I
|1
67′ Nasti
Al “Martelli” di Mantova gli azzurri tornano a sorridere e superano i padroni di casa per 1-0. Il gol vittoria porta la firma di Nasti a metà del secondo tempo. Non è stata sicuramente una partita perfetta, ci sono stati degli errori e prima del gol forse il Mantova aveva prodotto qualcosina in più. Serviva però una reazione dopo Castellammare e questa è arrivata non solo per i tre punti con cui torniamo a casa. La squadra, pur concedendo qualcosa e con Fulignati anche oggi protagonista, ha messo verve ed ha giocato a testa bassa. Sapevamo che i biancorossi sono bravi nel tenere palla ma concedono diverse ripartenze, una di questa è stata proprio sfruttata al meglio da Elia che ha servito un pallone al bacio per Nasti. C’è da registrare qualcosa ancora tra centrocampo e difesa, dove non tutto ha sempre funzionato. Come già detto, Fulignati ha avuto importanza oggettiva nel risultato finale. Sapevamo anche che senza Lovato qualcosa si sarebbe perso. Buona la prova di Indragoli alla prima da professionista con la maglia azzurra, ha dimostrato maturità. La nota negativa della serata mantovana la porta Pellegri, costretto al cambio per un problema fisico (da qui l’ingresso di Nasti) che possiamo solo sperare sia di lieve entità. Tre punti che ci ributtano nel bailame della zona playoff, quella che deve essere l’obiettivo minimo di questa squadra. Una vittoria che deve dare fiducia in vista della prossima sfida che vedrà la capolista Frosinone venirci a far visita.
MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni (88′ Marras) Wieser (70′ Paoletti), Trimboli, Caprini (70′ Fiori); Falletti (81′ Bragantini) Ruocco; Mensah (70′ Mancuso)
A Disp: Botti, Andrenacci, Mulen, Artioli, Fedel, Marras, Pittino, Bonfanti.
Allenatore: Francesco Modesto.
EMPOLI:(3-4-2-1) Fulignati; Indragoli, Guarino, Obaretin; Elia (69′ Carboni), Ghion (79′ Konate), Yepes, Moruzzi; Ceesay (69′ Haas) Ilie (69′ Ignacchiti); Pellegri (36′ Nasti).
A Disp: Perisan, Gasparini, Degli Innocenti, Belardinelli, Tosto; Konate, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi.
ARBITRO: Sig.ra Ferrieri Caputi. Assistenti: Galimberti/Luciani. VAR: Cosso/Fabbri.
Ammoniti: 31′ Wieser (M), 39′ Guarino (E), 40′ Falletti (M), 63′ Mensah (M), Elia (E), 67′ Nasti (E).
LIVE MATCH
96′- E’ Finita! Gli azzurri espugnano il “Danilo Martelli” conquistando tre punti importanti, che permettono di riaffacciarsi in zona playoff portando a nove i punti sulla zona playout. Prestazione non indimenticabile ma la truppa di Dionisi ha dimostrato solidità e capacità di soffrire nei momenti di maggiore difficoltà.
96′- Konate addomestica una palla preziosa nei pressi della bandierina.
94′- Pescato in posizione di fuorigioco Fiori, quindi il successivo contatto con Indragoli non è ininfluente.
93′- La palla finisce comodamente fra le braccia di Fulignati. L’Empoli prova a tenere lontana la palla dalla propria area.
93′- Fallo di Ignacchiti, nuova punizione per i padroni di casa.
92′- Cross completamente sbagliato di Trimboli. Mentre Dionisi chiede la massima attenzione a tutti i suoi uomini.
90′- Assegnati sei minuti di recupero.
88′- Ultima sostituzione anche per Modesto: Marras per Maggioni.
88′- Bani viene ammonito Trimboli per un fallo ai danni di Obaretin
86′- Ultimi assalti del Mantova, per gli azzurri c’è da soffrire in questo finale.
84′- Punizione guadagnata dal Mantova, palla scodellata sul secondo palo dove Fulignati la perde per un attimo ma poi la recupera prontamente.
82′- Ruocco da ottima posizione prova ad allargare il compasso, ma il suo destro finisce alto.
81′- Nel Mantova Bragantini per Falletti.
79′- Ultima i cambi Alessio Dionisi: Konate per Ghion.
77′- Fulignati! Il portiere azzurro sbarra la strada a Trimboli che si era inserito con i tempi giusti. Nuovo giro dalla bandierina per i virgiliani.
76′- Spinge principalmente sulla sua fascia destra il Mantova.
74′- Completamente riviste le due formazioni quando manca un quarto d’ora più recupero al termine.
72′- Gli azzurri di fatto hanno sbloccato la gara alla prima vera e propria occasione di un secondo tempo non facile.
70′- Risponde Modesto: Mancuso, Paoletti e Fiori per Mensah, Wieser e Caprini..
69′- Triplo cambio per Dionisi: Ignacchiti, Carboni e Haas per Ilie, Elia e Ceesay
68′- Completato il Check confermato il vantaggio degli azzurri.
67′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Nasti firma il secondo centro stagionale servito da Elia si presenta davanti a Festa e lo supera con freddezza.
65′- Elia! con tutto spazio a propria disposizione mette un cross che viene deviato, poi la rimette in mezzo trovando l’opposizione di Bani.
64′- Mensah viene limitato in qualche modo da Guarino.
63′- Si accende un capannello nei pressi dell’out sinistro azzurro, vengono ammoniti Elia e Mensah.
62′- Falletti! il suo destro dal limite dell’area si perde sopra la traversa.
61′- Ci prova Moruzzi con il destro che finisce largo alla sinistra di Festa. Proteste degli azzurri ma Caputi è irremovibile.
60′- Elia si incarica di una rimessa laterale per l’Empoli, una delle poche incursioni nella metà campo avversaria per gli uomini di Alessio Dionisi.
58′- Obaretin rientra in campo, Mensah se ne va sulla destra ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo.
56′- Rimane a terra Obaretin dopo il contrasto con Falletti. Il difensore dell’Empoli rimane a terra, staff sanitario azzurro in campo.
54′- Bella chiusura in disimpegno di Elia su Caprini ma il Mantova rimane in zona offensiva.
52′- Avvio della ripresa ad alti ritmi dei virgiliani, che attaccano sotto il settore caldo del tifo biancorosso in questa ripresa. Ghion si procura un calcio di punizione. Gli azzurri possono respirare cercando di alzare il proprio baricentro.
50′- Conquista un calcio di punizione il Mantova, la scodella in area Wieser allontana Guarino.
49′- Ancora Fulignati! il portiere azzurro straordinario ad opporsi al rimpallo tra Yepes e Falletti.
48′- Fulignati! grande reattività del portiere azzurro su conclusione di Ruocco.
46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato il Mantova. Si gioca con gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo, ricordiamo che gli azzurri hanno fatto un cambio al 36′: Nasti per Pellegri
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Mantova ed Empoli, risultato sostanzialmente giusto dove gli azzurri hanno fatto qualcosa in più. Preoccupa il nuovo infortunio di Pellegri.
45′- Moruzzi e Ghion cercano la combinazione sulla sinistra, il suo cross a Cercare la girata di Nasti: la palla sorvola la traversa.
45′- Assegnato un minuto di recupero.
44′- Nasti! la sua girata obbliga Festa alla deviazione in angolo, concedendo il secondo corner consecutivo agli azzurri.
44′- Prova con gli esterni Moruzzi ed Elia a trovare spazi.
42′- Elia prova a sfondare sulla destra ma viene chiuso da Cella.
40′- Primo cartellino giallo anche per il Mantova, punito Falletti per un intervento incauto su Obaretin
39′- Guarino è il primo ammonito degli azzurri, punito l’intervento in scivolata su Maggioni.
36′- Esce zoppicante l’attaccante azzurro al suo posto Nasti. La speranza è che non sia nulla di grave per lui.
34′- Attenzione Si ferma Pellegri!!!!
34′- Gara molto spezzettata, caratterizzata da duelli in tutte le zone del campo.
32′- Fallo di Guarino sullo sgusciante Falletti. Punizione in favore dei padroni di casa.
31′- Wieser è il primo a finire nella lista dei cattivi.
30′- Elia prova ad andarsene sulla destra, il suo cross viene intercettato da Cella.
28′- Falletti se ne va sulla destra messo in movimento da Mensah, si avventa Ruocco per la deviazione vincente: l’ex dell’ex Torres finisce a lato.
26′- Stavolta la punizione è per l’Empoli guadagnata nella propria metà campo.
25′- Moruzzi commette fallo su Castellini, punizione in favore della formazione virgiliana.
24′- Superata da poco la metà del primo tempo, ancora 0-0 tra Mantova ed Empoli. Gara molto equilibrata, priva di grosse emozioni fin qui.
22′- Fulignati pronto ad intercettare il velenoso cross di Castellini.
20′- Ilie sfonda a destra, il suo cross non viene raccolto dai compagni.
19′- Finisce a terra Mensah ma Ferrieri Caputi lascia proseguire. Possono ripartire gli azzurri, oggi in divisa interamente marrone scuro
17′- Ceesay! cerca di esterno sinistro di sorprendere il portiere avversario colpendo il palo esterno.
16′- Moruzzi da sinistra a cercare sul secondo palo Elia, la rimette al centro dell’area per Pellegri: il suo colpo di testa sporco esce a lato alla destra di Festa.
15′- Torna ad affacciarsi in avanti la squadra azzurra dopo alcuni minuti di difficoltà
13′- Obaretin costretto al corner per arginare il taglio centrale di Caprini. Quarto calcio d’angolo in favore dei biancorossi.
12′- Impreciso il disimpegno di Fulignati con palla direttamente in fallo laterale.
11′- Ancora un tiro dalla bandierina per il Mantova, sempre da destra.
10′- Sugli sviluppi del secondo angolo consecutivo per i padroni di casa il colpo di testa di Falletti sopra la traversa
8′- Fulignati! costretto a metterci una pezza del portiere azzurro, che era andato via a Guarino. Primo corner anche per i padroni di casa.
6′- Moruzzi chiamato in causa, il suo cross respinto in scivolata da un difensore del Mantova.
4′- Avvio propositivo della squadra di Dionisi in queste prime battute.
2′- Dalla bandierina è andato Ilie, libera la retroguardia virgiliana.
1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara conquistando il primo angolo della gara.
0′- In campo la formazione annunciata ieri con però Ilie per Shpendi che non è nemmeno in panchina per un fastidio alla coscia destra.
1° Tempo
Voglio vedere che si combina se qualcuno si fa male in difesa…. ma l’esperienza non insegna mai?!?! …. unica nota positiva: non gioca il birillo di Nasti!!!!
Gli hai portato bene
Che intenditore
Avete veramente il paraocchi…. il gol lo poteva solo sbagliare perché era davanti alla porta…. per il resto il solito Nasti di sempre: in fuorigioco e falloso!!!
Mamma mia che assedio che stiamo subendo
Assedio di cosa?
Nei primi 15 minuti abbiamo subito 4 tiri e 4 corner senza mai passare la metà campo
Ma lo sappiamo che si può anche tirare in porta, non è vietato!!!!
A posto.
Ecco… Perfetto…. ☹️
Squadra triste, svogliata, senza personalità, senza convinzione.
Basterebbe niente per vincere poi contro questo mantova.
Sei peggio di loro…Loro hanno Falletti e Mensah..
Concordo
e ora che dici?
Credo che ci voglia una punta che sia senza infortuni per finire questo campionato in modo decente
toh s’è rotto Pellegri? ma chi l’ avrebbe mai detto!
Guarino giocatore più che scarso
ma a Guarino non hanno insegnato a saltare??????
gol di Nasti in rovesciata.
Cmq complimenti all’arbitra.Molto meglio di tanti colleghi che ho visto arbitrare fino ad ora.
Vero
per quanto mi dispiaccia per pellegri almeno oggi nasti sembra entrato con un po’ di voglia in più rispetto al solito
popov comunque non si sa cosa gli abbia fatto a dionisi
Nasti è l’attaccante più inutile visto a Empoli dai tempi di Gasparetto…. almeno lui sapeva fare le sponde per Tavano …. il Mantova è una squadra scarsa, ma noi non siamo da meno…. gufata incredibile della telecronista di Dazn su Pellegri e puntualmente s’è fatto male!!!
Se aspettavi la fine era meglio….Ha comunque fatto due gol decisivi.
Profeta!
Intenditore ++.
Ma rinchiudersi e buttare via la chiave, no?
Ma SHpendi? Era dato come titolare da PE. Popov sarebbe servito. Indisponibile? Ma via!
Sphendi rotto. fastidio coscia dx
Siamo modesti davvero , squadra che non eccelle in niente , il livello è davvero basso che arrivare 10’ è una speranza non un fallimento.
Siamo scarsi in ogni settore , come caleranno dal 60’ Elia , Ceesay ed Ilie …..ci sarà da soffrire parecchio .
Pellegri lo rivediamo , forse, a fine Gennaio, davanti siamo scarsi anche numericamente…mi sembra dura , abbiamo sofferto con tutte le ultime 5 .
Nonostante le tante assenze, non abbiamo giocato male. Sicuramente meglio rispetto alla scorsa ultima partita. Ovviamente in difesa le solite lacune. Ma a centrocampo e in attacco abbiamo avuto le nostre occassioni.
Sei serio?
Stai giocando contro la peggior squadra della serie b che ha avuto 4 palle gol.
E anche oggi Fulignati migliore in campo 🤦
Mamma mia in che stato siamo
Guarino ha preso un giallo a 80 metri dalla porta e finisce che prende pure il secondo..
non mi sembra ancora vero dopo tutte queste giornate di campionato che siamo proprio questi…..squadra senza ne testa ne coda e senza grinta.
Sperare di non perdere a Mantova…. come ci siamo ridotti male!!!! spettacolo obbrobrioso!!!!
ed il tanto bistrattato ed offeso Nasti….
Nell’azione precedente era stato irritante…
migliore in campo oggi. stop
Ma che fa, toglie entrambi i giocatori di corsa, Elia e Ceesay?…
Uno sì, ma entrambi no.
Tra elia che si fa ammonire per rissa inutile e nasti per maglia tolta siamo di fronte ad una squadra dal cervello piccolo.
Poi vai in vantaggio e togli sia ceesay sia con gli spazi che si possono venire a creare? Errore clamoroso.
Azzeccata invece la sostituzione dell insulso ilie che avrà toccato si e no 10 palloni.
Konate per Ghion,e poi dite che Dionisi non ha coraggio…
Si era reso conto della boiata fatta togliendo sia elia sia ceesay.
Esatto …,proprio così , cambi assurdi
Nonostante la vittoria siamo una vera squadra di pellegrini ,con un allenatore ancor più pellegrino.
Tre punti fondamentali in ottica salvezza, capitalizzata forse l’unica azione avuta…. mentre la sofferenza e le parate di Fulignati l’hanno fatta da padroni…. anche se ha segnato, Nasti è un giocatore inutile….
Riccardo oggi sarebbe richiesto il tuo silenzio visto che non ne hai azzeccata una…
Infatti…
Scrivo quello che ho visto…. altrimenti siamo come a Firenze che dopo la vittoria di oggi pensano già allo scudetto!!!!
CHE ANSIA! Alla fine temevo che commettessimo una caz z ata da rigore.
L’arbitra: la migliore in campo. Che brava. Per il resto non voglio dire altro. Prendiamoci i 3 punti. E però compriamo dei giocatori perché ne abbiamo bisogno davvero.
Vittoria fortunosa, va bene cosi, in chiave salvezza.
Ottima la difesa a 5.
Certo quelli che commentano a partita in corso sono geniali, non ne azzeccano una! Intanto si portano a casa 3 punti..
intanto Dionisi vince e ti porta in zona playoff
Guardano la classifica, scopro che siamo a +7 sul Bari con lo scontro diretto a ns favore…. bene, molto bene!!!!
Vediamo le cose buone …..oltre la vittoria e tutte le negative che conosciamo
Fulignati come sempre
Ottima prova di Indragoli e di Yepes
Nasti oltre al goal ha giocato da punta
La vittoria poi ammorbidisce i giudizi
Ragazzi inutile scervellarsi, sono partite brutte, la serie B è veramente oscena a guardarsi, eravamo abituati bene nonostante annate sciagurate.
La B è questa, giocano bene le prime 5, le altre fanno tutte “volume”.
Risorgimento Viola, da domani lotta per lo scudetto!!! 🤣🤣🤣
Riccardo è il nostro portafortuna.
Eccezionali i commenti dopo i primi minuti, un vero spasso!
Le sette squadre avanti a noi….sono piu’ forti….con il Catanzaro ce la giochiamo….
Classifica giusta…
Oggi partita dove abbiamo costruito veramente poco…
Mi e’ piaciuto Indragoli Bravo
Vittoria importantissima! Indragoli mi è piaciuto molto, belli anche gli ingressi di Haas e Ignacchiti. Peccato l’infortunio di Pellegri e la squalifica di Elia in vista del Frosinone 😔
Eh si, a questo punto servirà anche una punta a gennaio.
E sono 5…. grandissimo spettacolo al Franchi!!!! 🤣🤣🤣 …. il calcio italiano trema…. la viola è tornata!!!🤣🤣🤣
Mah c’è parecchio poco da festeggiare.
La fortuna è aver trovato la peggior squadra del campionato che retrocedera’ sicuramente.
Prestazione mediocre.
Meglio sconfitte come contro il palermo che vittorie come oggi.
Obaretin credo oggi sia stato il migliore.
Si, certo, come no
Commento da nana, per me è meglio vincere giocando male
Te non stai bene, dai retta
Altro atteggiamento rispetto a Castellammare, è così che si fanno i punti in serie b
Si…si…cambia discorso Riccardo vai: l’hai preso in quel posto oggi.
Leggi il commento del Cocchi, ha detto le stesse cose, ma in modo diverso…. io posso essere criticato, lui no!!! E forza viola, in Curva Ferrovia si canta in previsione dei prossimi grandi successi!!!!
Dedicata al grande Andre, che soggetto tragicomico ahahahahaha 😂
Mah..
Nasti 2 goal 6 punti, serviti..i suoi detrattori!
Daniele, no …. almeno te con il paraocchi no!!!!
Abbiamo visto fior di attaccanti…. ringraziare Nasti, anche no. Ripeto, gol che poteva solo sbagliare…. poi ha fatto poco o nulla!!!!
Ma non l’ha sbagliato
Riccardo, mi sa che il paraocchi ce l’hai te perchè ha fatto quello che deve fare un attaccante ……goal! Sbagliano i rigori, figuriamoci se non si può sbagliare un goal davanti al portiere. Merito a lui di averla buttata dentro. Di sicuro Pellegri più stoccatore, ma si estranea di più di Nasti dal gioco d’assieme. Non è che poi gli siano arrivati tanti palloni quindi.. Tra l’altro pure nel primo tempo ha costretto il loro portiere a fare una mega parata su un tiro che di solito non si para tanto facilmente.
Bene così, 3 punti vitali nella lotta salvezza!
Notizie di Dario Plaza? Ne abbiamo?
Media punti Pagliuca 1,28
Media punti Dionisi 1,40
ok, oggi bene. ma arrivano le corazzate Frosinone e Cesena (duello fra i gemelli Shpendi)
Almeno abbiamo allontanato Bisoli dal nostro orizzonte…
Polissena hai da dire qualcosa?
A riborda … con questa salvezza … ANDATE A VEDERLA LA CLASSIFICA ! … Stessi punti dell’ottava … Qui da retrocessione ci sono i soliti commenti assurdi … solo quelli! Solo buoni a criticare anche quando si vince ……………
Non ti curar di loro, ma guarda e passa
Dante non dice proprio così…Vai a leggerlo.
I migliori Fulignati Elia e Indragoli, i peggiori….boh forse Ceesaj
Mork non lasciamoci ingannare e pensiamo solo a salvarci, dà retta.
Rino … non è da ora che dico che questa squadra ha valori per disputare un buon campionato … naturale che comunque dalla salvezza ci devi passare comunque se vuoi arrivare almeno nei pressi dei play off … Mi si dirà … meno male che in porta c’è Fulignati! Ma questo va a merito di chi l’ha ingaggiato perchè in porta devi avere un portiere bravo e noi l’abbiamo … Chiaro che se vogliamo puntare a giocarci la A … MAGARI ANCHE DA OTTAVI NELLA CLASSIFICA FINALE … A GENNAIO DEVI METTERE IN ROSA QUEI DUE O TRE GIOCATORI D’ESPERIENZA (In rosa l’unico 30enne è Fulignati) … Almeno un centrocampista e un difensore. Sull’attacco le uniche perplessità posson venir fuori da quante partite potrà mettere insieme Pellegri, ma l’attacco ad oggi ha fatto più del suo dovere … basta guardare quanti goal hanno segnato i nostri attaccanti ……………
Speriamo sia solo un guaio muscolare quello di Pellegri.
Senza Lovato Shpendi Curto Saporiti, con Pietro che si è rifatto male (pare l’adduttore, niente ricadute) aver vinto è stato sintomo, finalmente, di carattere.
Eccomi…. eccomi…. che dire,vsono arcicontento! Spero di essermi sbagliato su Bisoli al posto di Dionisi. Arriviamo prima possibile a 40 punti, giù.
Noooo!!! arriva la capolista e oltre a Lovato perdiamo anche Elia e Pellegri: che disdetta!
Ritorno dolce da Mantova…
complimenti al tifo del Mantova !città da 50.000
dovevo andare dovevo fare un confronto , e stato devastante ora si che odio la capienza da 18.000…
Fulignati 7,5
Indragoli 7
Guarino 6
Obaretin 6,5
Elia 7,5
Yepes 6,5
Ghion 6
Moruzzi 6,5
Ceesay 6
Ilie 6
Pellegri SV
(Nasti 7 Konate 6,5 Haas 7 Ignacchiti 6,5 )
mister Dionisi 7
Ma abbiamo vinto 4-0 dominando x 90’ minuti e non me ne sono accorto ?
vittoria molto importante. peccato avere così tanti infortunati anche quest’ anno. speriamo di recuperare almeno qualcuno contro il Frosinone.
Il risultato ci conforta, il gioco un po’ meno. Gli acquisti ci vogliono, però un po’ di grinta ce l’abbiamo messa; sarebbe ingiusto negarlo.
ed è quello che conta in questa categoria.
Almeno passiamo il Natale sereni. E prima o poi il Frosinone dovrà fermarsi, no?
Da Fucecchio verranno in tanti a sostenere Alvini.
le campane non suonano più a morto,bisoli non viene più,ma cappellino è sempre libero,perché non lui? tutto questo per aver perso contro il Palermo,giocando bene,e a Castellammare dove hanno perso in tanti, Inzaghi c’ha perso l’ anno scorso col Pisa e quest’anno col palermo.ieri poteva vincere a Cesena,la Juve Stabia è in forma.ma no,bisognava chiamare bisoli perché sennò si andava giù.magari poi tra quelli che volevano bisoli c’era qualcuno che dopo il bari scriveva di playoff sicuri se non promozione diretta…la serie b è questa,qualcuno non se la ricordava più, l’ Empoli quest’anno è questo:cercare di valorizzare giovani che non hanno avuto occasione di giocare mai o campionati interi in serie b.stasera lo ha spiegato bene Dionisi in conferenza stampa(a proposito ascoltatelo bene,senza dire che dice le solite cose),comunica molto bene.