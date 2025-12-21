M A N T O V A 0 E M P O L I 1

67′ Nasti

Al “Martelli” di Mantova gli azzurri tornano a sorridere e superano i padroni di casa per 1-0. Il gol vittoria porta la firma di Nasti a metà del secondo tempo. Non è stata sicuramente una partita perfetta, ci sono stati degli errori e prima del gol forse il Mantova aveva prodotto qualcosina in più. Serviva però una reazione dopo Castellammare e questa è arrivata non solo per i tre punti con cui torniamo a casa. La squadra, pur concedendo qualcosa e con Fulignati anche oggi protagonista, ha messo verve ed ha giocato a testa bassa. Sapevamo che i biancorossi sono bravi nel tenere palla ma concedono diverse ripartenze, una di questa è stata proprio sfruttata al meglio da Elia che ha servito un pallone al bacio per Nasti. C’è da registrare qualcosa ancora tra centrocampo e difesa, dove non tutto ha sempre funzionato. Come già detto, Fulignati ha avuto importanza oggettiva nel risultato finale. Sapevamo anche che senza Lovato qualcosa si sarebbe perso. Buona la prova di Indragoli alla prima da professionista con la maglia azzurra, ha dimostrato maturità. La nota negativa della serata mantovana la porta Pellegri, costretto al cambio per un problema fisico (da qui l’ingresso di Nasti) che possiamo solo sperare sia di lieve entità. Tre punti che ci ributtano nel bailame della zona playoff, quella che deve essere l’obiettivo minimo di questa squadra. Una vittoria che deve dare fiducia in vista della prossima sfida che vedrà la capolista Frosinone venirci a far visita.

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni (88′ Marras) Wieser (70′ Paoletti), Trimboli, Caprini (70′ Fiori); Falletti (81′ Bragantini) Ruocco; Mensah (70′ Mancuso)

A Disp: Botti, Andrenacci, Mulen, Artioli, Fedel, Marras, Pittino, Bonfanti.

Allenatore: Francesco Modesto.

EMPOLI:(3-4-2-1) Fulignati; Indragoli, Guarino, Obaretin; Elia (69′ Carboni), Ghion (79′ Konate), Yepes, Moruzzi; Ceesay (69′ Haas) Ilie (69′ Ignacchiti); Pellegri (36′ Nasti).

A Disp: Perisan, Gasparini, Degli Innocenti, Belardinelli, Tosto; Konate, Bianchi.

Allenatore: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Sig.ra Ferrieri Caputi. Assistenti: Galimberti/Luciani. VAR: Cosso/Fabbri.

Ammoniti: 31′ Wieser (M), 39′ Guarino (E), 40′ Falletti (M), 63′ Mensah (M), Elia (E), 67′ Nasti (E).

LIVE MATCH

96′- E’ Finita! Gli azzurri espugnano il “Danilo Martelli” conquistando tre punti importanti, che permettono di riaffacciarsi in zona playoff portando a nove i punti sulla zona playout. Prestazione non indimenticabile ma la truppa di Dionisi ha dimostrato solidità e capacità di soffrire nei momenti di maggiore difficoltà.

96′- Konate addomestica una palla preziosa nei pressi della bandierina.

94′- Pescato in posizione di fuorigioco Fiori, quindi il successivo contatto con Indragoli non è ininfluente.

93′- La palla finisce comodamente fra le braccia di Fulignati. L’Empoli prova a tenere lontana la palla dalla propria area.

93′- Fallo di Ignacchiti, nuova punizione per i padroni di casa.

92′- Cross completamente sbagliato di Trimboli. Mentre Dionisi chiede la massima attenzione a tutti i suoi uomini.

90′- Assegnati sei minuti di recupero.

88′- Ultima sostituzione anche per Modesto: Marras per Maggioni.

88′- Bani viene ammonito Trimboli per un fallo ai danni di Obaretin

86′- Ultimi assalti del Mantova, per gli azzurri c’è da soffrire in questo finale.

84′- Punizione guadagnata dal Mantova, palla scodellata sul secondo palo dove Fulignati la perde per un attimo ma poi la recupera prontamente.

82′- Ruocco da ottima posizione prova ad allargare il compasso, ma il suo destro finisce alto.

81′- Nel Mantova Bragantini per Falletti.

79′- Ultima i cambi Alessio Dionisi: Konate per Ghion.

77′- Fulignati! Il portiere azzurro sbarra la strada a Trimboli che si era inserito con i tempi giusti. Nuovo giro dalla bandierina per i virgiliani.

76′- Spinge principalmente sulla sua fascia destra il Mantova.

74′- Completamente riviste le due formazioni quando manca un quarto d’ora più recupero al termine.

72′- Gli azzurri di fatto hanno sbloccato la gara alla prima vera e propria occasione di un secondo tempo non facile.

70′- Risponde Modesto: Mancuso, Paoletti e Fiori per Mensah, Wieser e Caprini..

69′- Triplo cambio per Dionisi: Ignacchiti, Carboni e Haas per Ilie, Elia e Ceesay

68′- Completato il Check confermato il vantaggio degli azzurri.

67′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Nasti firma il secondo centro stagionale servito da Elia si presenta davanti a Festa e lo supera con freddezza.

65′- Elia! con tutto spazio a propria disposizione mette un cross che viene deviato, poi la rimette in mezzo trovando l’opposizione di Bani.

64′- Mensah viene limitato in qualche modo da Guarino.

63′- Si accende un capannello nei pressi dell’out sinistro azzurro, vengono ammoniti Elia e Mensah.

62′- Falletti! il suo destro dal limite dell’area si perde sopra la traversa.

61′- Ci prova Moruzzi con il destro che finisce largo alla sinistra di Festa. Proteste degli azzurri ma Caputi è irremovibile.

60′- Elia si incarica di una rimessa laterale per l’Empoli, una delle poche incursioni nella metà campo avversaria per gli uomini di Alessio Dionisi.

58′- Obaretin rientra in campo, Mensah se ne va sulla destra ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

56′- Rimane a terra Obaretin dopo il contrasto con Falletti. Il difensore dell’Empoli rimane a terra, staff sanitario azzurro in campo.

54′- Bella chiusura in disimpegno di Elia su Caprini ma il Mantova rimane in zona offensiva.

52′- Avvio della ripresa ad alti ritmi dei virgiliani, che attaccano sotto il settore caldo del tifo biancorosso in questa ripresa. Ghion si procura un calcio di punizione. Gli azzurri possono respirare cercando di alzare il proprio baricentro.

50′- Conquista un calcio di punizione il Mantova, la scodella in area Wieser allontana Guarino.

49′- Ancora Fulignati! il portiere azzurro straordinario ad opporsi al rimpallo tra Yepes e Falletti.

48′- Fulignati! grande reattività del portiere azzurro su conclusione di Ruocco.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato il Mantova. Si gioca con gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo, ricordiamo che gli azzurri hanno fatto un cambio al 36′: Nasti per Pellegri

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Mantova ed Empoli, risultato sostanzialmente giusto dove gli azzurri hanno fatto qualcosa in più. Preoccupa il nuovo infortunio di Pellegri.

45′- Moruzzi e Ghion cercano la combinazione sulla sinistra, il suo cross a Cercare la girata di Nasti: la palla sorvola la traversa.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- Nasti! la sua girata obbliga Festa alla deviazione in angolo, concedendo il secondo corner consecutivo agli azzurri.

44′- Prova con gli esterni Moruzzi ed Elia a trovare spazi.

42′- Elia prova a sfondare sulla destra ma viene chiuso da Cella.

40′- Primo cartellino giallo anche per il Mantova, punito Falletti per un intervento incauto su Obaretin

39′- Guarino è il primo ammonito degli azzurri, punito l’intervento in scivolata su Maggioni.

36′- Esce zoppicante l’attaccante azzurro al suo posto Nasti. La speranza è che non sia nulla di grave per lui.

34′- Attenzione Si ferma Pellegri!!!!

34′- Gara molto spezzettata, caratterizzata da duelli in tutte le zone del campo.

32′- Fallo di Guarino sullo sgusciante Falletti. Punizione in favore dei padroni di casa.

31′- Wieser è il primo a finire nella lista dei cattivi.

30′- Elia prova ad andarsene sulla destra, il suo cross viene intercettato da Cella.

28′- Falletti se ne va sulla destra messo in movimento da Mensah, si avventa Ruocco per la deviazione vincente: l’ex dell’ex Torres finisce a lato.

26′- Stavolta la punizione è per l’Empoli guadagnata nella propria metà campo.

25′- Moruzzi commette fallo su Castellini, punizione in favore della formazione virgiliana.

24′- Superata da poco la metà del primo tempo, ancora 0-0 tra Mantova ed Empoli. Gara molto equilibrata, priva di grosse emozioni fin qui.

22′- Fulignati pronto ad intercettare il velenoso cross di Castellini.

20′- Ilie sfonda a destra, il suo cross non viene raccolto dai compagni.

19′- Finisce a terra Mensah ma Ferrieri Caputi lascia proseguire. Possono ripartire gli azzurri, oggi in divisa interamente marrone scuro

17′- Ceesay! cerca di esterno sinistro di sorprendere il portiere avversario colpendo il palo esterno.

16′- Moruzzi da sinistra a cercare sul secondo palo Elia, la rimette al centro dell’area per Pellegri: il suo colpo di testa sporco esce a lato alla destra di Festa.

15′- Torna ad affacciarsi in avanti la squadra azzurra dopo alcuni minuti di difficoltà

13′- Obaretin costretto al corner per arginare il taglio centrale di Caprini. Quarto calcio d’angolo in favore dei biancorossi.

12′- Impreciso il disimpegno di Fulignati con palla direttamente in fallo laterale.

11′- Ancora un tiro dalla bandierina per il Mantova, sempre da destra.

10′- Sugli sviluppi del secondo angolo consecutivo per i padroni di casa il colpo di testa di Falletti sopra la traversa

8′- Fulignati! costretto a metterci una pezza del portiere azzurro, che era andato via a Guarino. Primo corner anche per i padroni di casa.

6′- Moruzzi chiamato in causa, il suo cross respinto in scivolata da un difensore del Mantova.

4′- Avvio propositivo della squadra di Dionisi in queste prime battute.

2′- Dalla bandierina è andato Ilie, libera la retroguardia virgiliana.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara conquistando il primo angolo della gara.

0′- In campo la formazione annunciata ieri con però Ilie per Shpendi che non è nemmeno in panchina per un fastidio alla coscia destra.

1° Tempo