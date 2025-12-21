Ecco le pagelle degli azzurri usciti vincitori per 1-0 dal “Danilo Martelli” contro il Mantova
FULIGNATI: 7 Ancora una volta mette le mani, nel vero senso della parola, sulla vittoria azzurra. Soprattutto ad inizio della ripresa toglie le castagne dal fuoco in almeno tre circostanze.
INDRAGOLI: 6 Al suo esordio assoluto in sostituzione dell’infortunato Lovato porta a casa una meritata e piena sufficienza. Qualche errore c’è stato ma nel finale però è attento a sbarrare la strada agli attaccanti lombardi.
GUARINO: 6 Non sempre preciso e pulito nelle chiusure, a tratti va in sofferenza ad assorbire gli inserimenti senza palla degli attaccanti avversari. Non compie però particolari errori da rilevare.
OBARETIN: 6 Stilisticamente non sempre perfetto ma efficace a coprire la sua zona. Con il suo fisico riesce ad opporsi alle avanzate dei biancorossi facendo muro. Nel secondo tempo va un po’ in calando
ELIA: 6,5 Qualche errore e qualche difficoltà ma quando ha la palla crea scompiglio nella difesa virgiliana. Perfetta la palla che porta al gol di Nasti.
HAAS: SV
GHION: 6 Gara equilibrata senza particolari sbavature, tenendo bene in copertura. Un po’ meno quando tocca a lui ad impostare ma la sua gara è sufficiente.
KONATE: 6 Gioca pochi minuti ma merita il voto per la sua capacità di allungare la squadra riuscendo a dare respiro ai compagni. Un contributo da sottolineare nelle calde fasi finali.
YEPES: 5.5 Non brilla per efficacia in fase di possesso, limitandosi al compitino. Quando attaccavano gli avversari non eccelle soffrendo la pressione dei centrocampisti virgiliani.
MORUZZI: 6.5 Efficace lavoro nelle due fasi, nel primo tempo le poche iniziative della squadra di Dionisi nascono proprio dalla sua zona di competenza.
CEESAY: 6 Più di quantità che di qualità. Prende un palo esterno nel primo tempo.
CARBONI: SV
ILIE: 6 Un paio di buoni spunti dove fa vedere le qualità che ha. Non sempre nella giusta posizione, soprattutto quando non è in possesso.
IGNACCHITI: SV
PELLEGRI: 5,5 Non incide particolarmente nei 36 minuti in cui è in campo. Adesso la speranza è che sia cosa di poco conto l’infortunio.
NASTI: 7 Entra davvero bene in partita andando subito due volte vicino al gol. Non sbaglia quando Elia gli serve quel pallone d’oro. Adesso il suo apporto sarà ancor più importante.
MISTER DIONISI: 6.5 Questa partita non rimarrà impressa nella memoria dei tifosi azzurri ma riuscire a portare a casa l’intera posta permette di avvicinarsi maggiormente verso la zona playoff, aumentando il margine sulla bassa classifica. L’Empoli ha saputo soffrire nei momenti di maggiore difficoltà concretizzando al massimo l’unica vera occasione avuta. Chiaro, che questo tipo di prestazioni non possano bastare, serve altro per dare continuità in un campionato molto difficile come questo. La reazione emotiva, però, c’è stata.
Andre 3 (punti e a casa)
Partita vinta ,contava questo ….per il resto siamo poco
La vittoria di oggi serve a prendere un po’ di distanza dalla zona retrocessione
Che squadra singolare l’Empoli: ne diciamo peste e corna, ma sia Pagliuca che Dionisi mandano regolarmente in gol tutti gli attaccanti…..
I 3pt sono importantissimi in ottica salvezza perché portano la distanza dai playout a 7 lunghezze e ci permettono di affrontare le prossime 2 con più tranquillità (firmerei per 1pt).
Ma bisogna riconoscere che sarebbe stato più giusto un pareggio dato che il migliore in campo è stato Fulignati. Per il resto discreto Indragoli … temo che abbia ragione Enrico, il centrocampo è monopasso e il gioco è lo stesso di Pagliuca…. fate come vi pare, ma a me Nasti non piace, oggi il gol lo poteva solo sbagliare…. quelli sono rigori in movimento!!!
Ma che discorsi sono … il goal poteva solo sbagliarlo? Ma sai quante occasioni ben più facili vengono sbagliate davanti al portiere … Bravo invece a buttarla dentro e grazie a lui hai 3 punti in più in classifica … e già 3 te li aveva “regalati” con il Sudtirol … Non ti piace? … C’è sempre qualcuno a cui non puoi piacere, ma oggi in porta pericolosamente ci ha tirato lui e anche a fine primo tempo …………..
Fulignati è davvero una garanzia … portiere da serie A … MERITA IL SUO SOLITO 7,5 quando la squadra subisce qualche tiro di troppo … Difesa che alla fine se l’è cavata piuttosto bene visto che i 3 centrali avevano 21, 21 e 22 anni (ed uno era anche esordiente) … Inutile ripetere che i problemi nascono a centrocampo ed è li che si deve intervenire (oltre che in difesa dove ci vuole il Maietta della situazione) … Agli attaccanti che gli vuoi dire … segnano sempre loro, anche quando in porta ci tiriamo con il contagocce ……………
Fulignati 7 lo diciamo da mesi, ad averlo avuto lo scorso anno…
Indragoli 7 esordio buono. Perché non è mai stato nelle rotazioni? non abbiamo tutti Baresi o Scirea, anzi…
Guarino 6 di incoraggiamento
Obaretin 7 è stiloso, puntuale. Poi lo avete preso di mira in molti (stile Firenze che tanto criticate) ma sicuramente ha talento.
Elia 6 assist e confusioni (il plurale è voluto)
Yepes 5,5 pochino
Ghion 5,5 non mi emoziona
Moruzzi 6 cerca il solito cross da settimane, non sempre va bene
Ceesay 5,5 troppo fenomeno, a volte lo vorrei più umile, perché ha da dare
Ilie 6 funambolo. Può crescere
Pellegri 5 per quanto sta in campo fa poco e male. Ovviamente spero torni al più presto, ma è un altro discorso.
Nasti 7,5 iper criticato (?) ci fa vincere col suo secondo gol pesante un’altra partita in trasferta. Non sarà Van Basten ma è giovanissimo e fa centro.
Konate 6 buone cose.
Haas 6 solo vederlo in campo mi emoziona.
Ignacchiti 6
Dionisi 6,5 vinciamo in maniera spicciola ma va bene così. Per ora. Possiamo crescere. Dobbiamo crescere.
Riccardo e Dippe 5,5 l’Empoli non è affatto bellissima e dunque ha margine. Ma il campionato di B è veramente brutto, non possiamo aspettarci troppo. Il margine di differenza è più vicino ad una Uisp che ad una Champions, eravate abituati, eravamo abituati troppo bene.
Bisogna essere realisti.
Ho visto Mazzitelli oggi a pranzo in Cagliari Pisa: è proprio quello che ci manca nel mezzo.
A questo punto anche un centravanti , se Popov va a Bergamo e Pellegri ha i soliti infortuni…
Un Coda (che ci fa alla Sampdoria) o un Lapadula (che ci fa a La Spezia)
Nasti ha il piede caldo quando e’ vicino alla porta avversaria.Ci ha portato 4 punti ,2 con il Sud Tirol e 2 oggi. Pero’ c’e sempre da rinforzare la squadra.Il campionato e’ equilibrato e aperto.Carlo B
