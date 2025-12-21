Ecco le pagelle degli azzurri usciti vincitori per 1-0 dal “Danilo Martelli” contro il Mantova

FULIGNATI: 7 Ancora una volta mette le mani, nel vero senso della parola, sulla vittoria azzurra. Soprattutto ad inizio della ripresa toglie le castagne dal fuoco in almeno tre circostanze.

INDRAGOLI: 6 Al suo esordio assoluto in sostituzione dell’infortunato Lovato porta a casa una meritata e piena sufficienza. Qualche errore c’è stato ma nel finale però è attento a sbarrare la strada agli attaccanti lombardi.

GUARINO: 6 Non sempre preciso e pulito nelle chiusure, a tratti va in sofferenza ad assorbire gli inserimenti senza palla degli attaccanti avversari. Non compie però particolari errori da rilevare.

OBARETIN: 6 Stilisticamente non sempre perfetto ma efficace a coprire la sua zona. Con il suo fisico riesce ad opporsi alle avanzate dei biancorossi facendo muro. Nel secondo tempo va un po’ in calando

ELIA: 6,5 Qualche errore e qualche difficoltà ma quando ha la palla crea scompiglio nella difesa virgiliana. Perfetta la palla che porta al gol di Nasti.

HAAS: SV

GHION: 6 Gara equilibrata senza particolari sbavature, tenendo bene in copertura. Un po’ meno quando tocca a lui ad impostare ma la sua gara è sufficiente.

KONATE: 6 Gioca pochi minuti ma merita il voto per la sua capacità di allungare la squadra riuscendo a dare respiro ai compagni. Un contributo da sottolineare nelle calde fasi finali.

YEPES: 5.5 Non brilla per efficacia in fase di possesso, limitandosi al compitino. Quando attaccavano gli avversari non eccelle soffrendo la pressione dei centrocampisti virgiliani.

MORUZZI: 6.5 Efficace lavoro nelle due fasi, nel primo tempo le poche iniziative della squadra di Dionisi nascono proprio dalla sua zona di competenza.

CEESAY: 6 Più di quantità che di qualità. Prende un palo esterno nel primo tempo.

CARBONI: SV

ILIE: 6 Un paio di buoni spunti dove fa vedere le qualità che ha. Non sempre nella giusta posizione, soprattutto quando non è in possesso.

IGNACCHITI: SV

PELLEGRI: 5,5 Non incide particolarmente nei 36 minuti in cui è in campo. Adesso la speranza è che sia cosa di poco conto l’infortunio.

NASTI: 7 Entra davvero bene in partita andando subito due volte vicino al gol. Non sbaglia quando Elia gli serve quel pallone d’oro. Adesso il suo apporto sarà ancor più importante.

MISTER DIONISI: 6.5 Questa partita non rimarrà impressa nella memoria dei tifosi azzurri ma riuscire a portare a casa l’intera posta permette di avvicinarsi maggiormente verso la zona playoff, aumentando il margine sulla bassa classifica. L’Empoli ha saputo soffrire nei momenti di maggiore difficoltà concretizzando al massimo l’unica vera occasione avuta. Chiaro, che questo tipo di prestazioni non possano bastare, serve altro per dare continuità in un campionato molto difficile come questo. La reazione emotiva, però, c’è stata.