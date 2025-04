Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti dal “Maradona San Paolo” di Napoli sconfitti nel posticipo di questa sera

VASQUEZ: 6 Nonostante un rimbalzo beffardo non appare al meglio sul primo gol subito. Non può niente sugli altri due ma va a compiere alcune parate importanti che evitano un passivo ancor peggiore.

GOGLICHIDZE: 5,5 Primo tempo interessante, dove tiene sempre bene la posizione. Nella ripresa Neres lo manda in tilt e prende anche un giallo.

MARIANUCCI: 6 Considerando anche la porta degli avversari va detto che esce con l’onore delle armi. Anche lui cala con il passare del tempo, offrendo il meglio nei primi 50/55 minuti di gara. Non benissimo nel gioco areo ma, come detto, va ricordato chi aveva davanti.

VITI: 5,5 Gara non semplice con un Politano che lo impegna moltissimo. Alterna dei buoni recuperi e chiusure, soprattutto nel primo tempo su Lukaku, ma a volte va fuori tempo.

EBUEHI : 5,5 Venti minuti che non cambiano le difficoltà che in quel momento aveva Viti.

GYASI: 5,5 Si rende pericoloso dopo pochi secondi. Quella non è l’unica puntata verso la porta di Meret, non trovando però mai il centro. Buoni alcuni inserimenti ma troppo spesso fatica nel saltare l’avversario. Nella ripresa fatica molto.

GRASSI: 5,5 Sbaglia in occasione della partenza di McTominay che porta al primo gol del Napoli. Qualche difficoltà di troppo anche nel far filtro. Da rivedere anche la copertura degli spazi in alcune situazioni. Nella ripresa si fa vedere dalle parti di Meret ed un suo colpo di testa sfiora la porta.

HENDERSON: 5,5 Poco dinamico in mezzo al campo con diversi errori di precisione che non permettono delle ripartenze. A differenza di quasi tutti i suoi compagni, forse fa qualcosa in più nella ripresa dove si vede anche al tiro.

KOVALENKO: S.V.

PEZZELLA: 6 Fase di spinta davvero importante, con tanti palloni messi in mezzo che però non vengono sfruttati. Buona anche la sua fase di pressione.

FAZZINI: 5,5 Qualche spunto c’è ma c’è anche una buona dose di discontinuità. Tornava titolare dopo diversi mesi, dalla sua qualità ci si aspetta qualcosa in più.

COLOMBO: 5,5 Il suo ingresso non cambia la situazione di inerzia.

CACACE: 5 Prestazione incolore del neozalandese che fatica a trovare la posizione giusta tra le linee finendo spesso per essere ininfluente nella manovra offensiva. Mai una giocata degna di nota, mai un inserimento pericoloso ed anche in pressione è quello che fatica di più.

SAMBIA : S.V.

ESPOSITO: 6 Parte qualche metro più avanti rispetto al solito. Gara di grande generosità in fase di non possesso ma gara che vede anche alcuni spunti molto interessati. Dai suoi piedi parte un meraviglioso tiro al volo che meritava di infilarsi in porta raccontando poi di un gran gol: Meret però si supera e dice di no. Nella ripresa non gli arrivano palloni.

MISTER D’AVERSA: 6 Contro questo Napoli e con tutte le assenze che continuano a falcidiarci, non era facile. La squadra va in campo con il compito di cercare di arginare tutte le giocate del Napoli e, di fatto, salvo quella che porta al primo gol campano ci riesce. Oltretutto la squadra gioca, si propone e va anche vicina a far male ai padroni di casa. I due gol arrivati nel secondo tempo tagliano le gambe e da li si fa fatica anche se, va detto, non c’è mai arrendevolezza. Il divario qualitativo c’è ed alla lunga si vede. Difficile poter fare qualcosa in più anche con i cambi. Ne prendiamo tre ma non usciamo con le ossa rotte e questa mentalità – con però il far gol e l’obbligo di vincere – è quella che dovrà essere riportata nelle prossime gare.