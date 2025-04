N A P O L I 3 E M P O L I 0

18′ McTominay; 56′ Lukaku; 61′ McTominay

Al “Maradona” di Napoli gli azzurri escono sconfitti per 3-0. Doppietta di McTominay e Lukaku per i partenopei. Una sconfitta che onesta è troppo larga dal punto di vista del punteggio per quello che i nostri hanno fatto vedere questa sera, contro una squadra oggettivamente più forte. Soprattutto nel primo tempo l’Empoli non meritava lo svantaggio, avendo giocato con grande coraggio e senza paura, interpretando bene la gara e creando non pochi problemi allo sviluppo del gioco della squadra di Conte. E’ servito un bel tiro da fuori di McTominay – complice anche un beffardo rimbalzo davanti ad un non perfetto Vasquez – per far segnare la squadra di casa. E da dire che, sempre nella prima frazione, gli azzurri hanno spinto molto ed Esposito è andato vicinissimo al gol con un bellissimo tiro al volo da fuori area; è servita una super parata di Meret per negarci la gioia. Anche nella ripresa l’Empoli parte davvero con buon vigore e nel momento di massima spinta arrivano i due gol dei padroni di casa che vanno a fissare il punteggio. Per onore del vero va detto che da quel momento il Napoli è padrone del campo – colpito anche un palo pieno da McTominay – con l’Empoli che, pur non arrendendosi, fa maggiore fatica a contenere e ripartire. Da evidenziare anche che arrivano delle belle parata di Vasquez che impediscono ai campani di allargare ancor di più il punteggio. Era davvero difficile pensare di portar via punti oggi, lo sapevamo, però è stato positivo l’atteggiamento della squadra che per un ora ha davvero reso difficile la vita ad una squadra che si va a giocare lo scudetto. Una prestazione, quella azzurra, sicuramente incoraggiante per quanto arriverà domenica prossima, in quella gara che ha il profumo forte di un vero spartiacque, di una prima finale, con il Venezia che adesso ci ha raggiunto in classifica. A livello singoli c’è da dire che tutti hanno portato a casa la pagnotta, con forse qualcosa in più da parte di Grassi e Pezzella, qualcosina in meno da parte di Fazzini e Cacace. Adesso inizia un mini campionato in cui non si può praticamente più concedere niente e sarà obbligatorio vincere gli scontri diretti in casa.

NAPOLI (4-3-3) : Meret; Mazzocchi (74′ Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (71′ Marin), Olivera; Gilmour (81′ Billing), Lobotka, McTominay; Politano (81′ Raspadori), Lukaku (81′ Ngonge), Neres.

A Disp: Turi, Scuffet, Hasa, Okafor, Simeone

Allenatore: Antonio Conte

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (71′ Ebuehi); Gyasi, Grassi, Henderson (81′ Kovalenko), Pezzella; Fazzini (60′ Colombo), Cacace (81′ Sambia); Esposito.

A Disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Fabbri di Ravenna. Assistenti: Baccini/Lo Cicero. VAR: Pezzuto/Aureliano

AMMONITI: 41′ Lukaku (N); 86′ Goglichidze (E)

LIVE MATCH

93′ – Finisce la partita con il successo per 3-0 del Napoli. Una buona ora per l’Empoli, dopo il terzo gol la partita prende un indirizzo unico. Però complimenti per come la gara è stata interpretata.

91′ – Grassi va di testa a raccogliere il solito cross di Pezzella con palla che esce di non molto sopra la traversa.

90′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

86′ – Ammonito Goglichidze per fallo su Neres.

85′ – Doppia parata di Vasquez su tiri di McTominay e Neres da distanza ravvicinata.

83′ – Traversone di Gyasi su punizione, la toglie di testa Marin.

81′ – Ultimi cambi per D’Aversa: Kovalenko per Henderson, Sambia per Cacace,

80′ – Prova Esposito di controbalzo in area avversaria ma il suo tiro colpisce un avversario.

75′ – Lukaku ad un passo dalla doppietta. Il belga riceve da un cross rasoterra di Neres da sinistra, si gira e mette la palla ad un millimetro dal palo alla destra di Vasquez.

71′ – Altro cambio per l’Empoli: Ebuehi per Viti.

71′ – Ancora un cross di Pezzella, testa di Grassi con palla sopra la traversa.

70′ – Napoli in dieci per l’uscita di Juan Jesus con cambio ancora non effettuato.

68′ – Gyasi guadagna un angolo per noi. Niente dalla bandierina.

66′ – Palo pieno di McTominay! Pericolo per l’Empoli, ancora sull’asse Lukaku-McTominay con lo scozzese che batte a colpo sicuro ma prende il palo pieno alla sinistra di Vasquez.

63′ – Non molla l’Empoli. Cross rasoterra di Colombo da sinistra, Rrahmani anticipa Esposito in angolo.

61′ – Cala il tris il Napoli con la doppietta di McTominay. Cross perfetto di Lukaku per la testa dello scozzese che mette il pallone a baciare la parte bassa della traversa con palla che si insacca.

60′ – Primo cambio per l’Empoli: Colombo per Fazzini. Esposito dovrebbe scalare sulla trequarti.

59′ – Fendente di Henderson da fuori area, la palla esce di un soffio alla sinistra di Meret.

58′ – Esposito ci prova da dentro l’area napoletana ma viene ribattuto da Lobotka.

56′ – Raddoppio del Napoli con Lukaku. Scambio stretto in area tra Olivera e Lukaku e da ottima posizione il belga non ha problemi a segnare sul primo palo.

55′ – Viti bravissimo a murare un tiro di Lukaku.

53′ – Cross di Neres da sinistra, testa tagliata di Olivera: fuori.

52′ – Punizione per l’Empoli lungo l’out di sinistra. Calcia direttamente in porta Henderson, blocca Meret.

51′ – McTominay riceve da Gilmour, entra in are e va al tiro che per fortuna è molto impreciso ed esce.

46′ – Gyasi chiude Neres in angolo. Calcia Gilmour, testa di Juan Jesus con palla sull’esterno della rete.

2° Tempo

46′ – Finisce la prima frazione di gioco con il Napoli avanti 1-0. Bell’Empoli, la squadra azzurra gioca con grande coraggio e sta creando moltissime difficoltà ai padroni di casa. Sotto per adesso immeritatamente.

42′ – Esposito cerca con un lob Fazzini ma l’appoggio esce sul fondo.

41′ – Giallo a Lukaku per fallo su Viti. Siamo nella nostra metà campo.

39′ – Mamma mia!!! Mamma mia!!! Un tiro al volo capolavoro di Esposito da fuori area che va dritto al “sette” ma Meret fa una super parata deviando in angolo.

37′ – Va al tiro Gilmour dal limite della nostra area, la palla esce non di moltissimo sopra la traversa di Vasquez.

36′ – Neres prova a gestire il pallone a sinistra, poi cerca Politano dall’altra parte con la sfera che esce per imprecisione del brasiliano.

33′ – Tiro cross di Henderson da destra, blocca Meret.

32′ Cross di Politano da sinistra, Viti di testa si rifugia in corner. Corner calciato e palla bloccata da Vasquez.

31′ – Fazzini aggredisce Rrahmani, gli porta via il pallone e va al tiro dal limite: alto.

30′ – Punizione azzurra scodellata in area da Cacace, di testa ci arriva Marianucci, la palla esce sopra la traversa.

26′ – Ancora un bell’intervento di Vasquez a deviare un colpo da sottomisura di Neres. Angolo Napoli.

24′ – Cross profondo di Mazzocchi da destra, esce bene Vasquez e blocca.

21′ – Politano al giro dal limite, vola Vasquez a deviare, prosegue l’azione del Napoli che porta poi ad un debole tiro di McTominay bloccato dal nostro portiere.

19′ – Empoli avanti, ancora Pezzella a metterla in mezzo da sinistra, va Gyasi di testa che la mette sopra la traversa.

18′ – Napoli in gol con McTominay. Bella apertura di Lukaku per lo scozzese che parte per vie centrali, va al tiro dal limite e buca un non perfetto Vasquez.

17′ – Calcia Politano, la palla arriva in area sui piedi di Lukaku che non riesce a colpire bene la sfera grazie alla chiusura in corner di Marianucci. Calciato l’angolo dal Napoli, va di testa McTominay da posizione defilata andando a consegnare la sfere a Vasquez.

14′ – Punizione per il Napoli ai 20metri per fallo di Viti su Rrahmani.

6′ – Va ancora Cacace dalla bandierina, Meret esce con i pugni.

5′ – Ancora un cross di Pezzella da sinistra, va di testa Fazzini che però non colpisce bene ma trova una deviazione di un difensore in angolo. Calciato l’angolo, ne arriva subito un secondo.

1′ – Subito avanti gli azzurri con un cross di Pezzella, testa di Gyasi da centro aerea con palla su Juan Jesus

0′- Azzurri in campo come preannunciato alla vigilia, l’unica differenza nella scelta di Esposito come punta più avanzata con Colombo in panchina. Solbakken si è fatto male in rifinitura e non è presente

1° Tempo