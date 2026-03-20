Il collega Luciano Rapa (Pescarasport24.it / Il Messaggero) ci racconta un po’ del Pescara, prossimo avversario degli azzurri:

La gara di domenica è uno scontro diretto per la lotta salvezza. Credo che la risposta sia abbastanza facile ma, ti chiedo come arriva il Pescara a questa sfida?

Elementare, Watson. Scherzi a parte, il Delfino arriva con tanto entusiasmo. È una squadra che adesso scoppia di salute in tutti i sensi, è in forma e in netta risalita e quel che sembrava un miracolo o una vera utopia un mese fa ora è ritenuto più che possibile

Quanto nel percorso rigenerativo del Pescara sta influendo mister Gorgone. Cosa non ha funzionato secondo te in precedenza?

Mister Gorgone ha indubbiamente i suoi meriti. Ha avuto la lucidità e la forza di mantenere la barra dritta nel momento, lunghissimo in verità, difficile e di tenere il gruppo compatto. L’abbraccio dei giocatori a lui ad Avellino ne è la testimonianza. Cosa non ha funzionato prima? Risposta semplice: è stato sbagliato tutto sin da giugno a livello di scelte e di mercato. I risultati erano solo la logica conseguenza. A gennaio gli interventi anche se tardivi, sono stati idonei per provare la risalire la china di un campionato francamente di bassissimo livello se si tolgono le prime 6 della classe.

L’Empoli arriva a questo match con un girone di ritorno da ultima della classe e con una situazione che nessuno da noi si sarebbe immaginato. Ti chiedo se anche a te a sorpreso il cammino fin qui degli azzurri e che Empoli però ti aspetti in questa sfida…

Mi ha incredibilmente sorpreso il rendimento dell’Empoli in questa stagione e pensavo che il 4-0 dell’andata fosse la classica parentesi negativa di una giornata stortissima e irripetibile. E invece era solo l’avvisaglia di un cammino che dire accidentato è un eufemismo. E se domenica non dovesse vincere, credo che la picchiata possa non arrestarsi. Quando le stagioni prendono una determinata piega poi è più facile essere risucchiati dal buco nero che risalirne.

Pescara ha riabbracciato a gennaio uno degli uomini più significativi della vostra storia, Insigne. Quanto sta dando in termini tecnici, tattici e rappresentativi ?

Tantissimo e mi pare evidente. Lo dicono i numeri e le prestazioni. 3 gol e 2 assist in 6 gettoni di presenza, una sola partita intera e le prime due da una decina di minuti. Ha ancora la classe dei bei tempo, è fuori categoria in questa B e a sorpresa è diventato subiton anche leader carismatico del gruppo. Ma per la svolta aggiungo altri 3 nomi: Brugman, che a Empoli conoscete bene, Bettella e Cagnano.

Andando oltre ad Insigne quali sono gli uomini più in forma del momento e dai quali l’Empoli dovrà star più attento?

Al momento difficile fare una graduatoria dei biancazzurri più in forma perché, come detto in precedenza l, il Pescara scoppia di salute in ogni senso. Oltre ai giocatori citati prima, aggiungo Capellini, Acampora e Valzania e Di Nardo. Difficile sceglierne uno o solo alcuni

Chiudo chiedendoti quello che potrebbe essere il probabile undici biancoazzurro per domenica…

Sarà determinante capire come i giocatori reduci da lunga inattività stiano in termini di tenuta e brillantezza. È la terza gara in uan settimana, per il Delfino oltretutto tutti scontri diretti, dunque l’aspetto fisico sarà fondamentale nelle.scelte di Gorgone. Credo tuttavia che possa essere confermata la stessa formazione mandata in campo contro l’Entella, ovviamente salvo problemi dell’ultima ora.