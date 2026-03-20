Non serve certo chissà quale acume per rendersi di conto di come il girone di ritorno degli azzurri sia poco edificante. Nonostante non siano state fatte scintille nemmeno nella prima metà di stagione, il confronto con il girone di andata è decisamente negativo. Questo sia guardando alle dodici gare giocate all’andata dalle due diverse prospettive: sia prendendo quindi il cammino dalla prima alla dodicesima, sia prendendo in eseme le dodici gare giocate con le medesime squadre già affrontate al ritorno.

Se prendiamo in mano la classifica alla dodicesima giornata di andata vediamo che l’Empoli (sette partite di Pagliuca e cinque di Dionisi) aveva ottenuto un bottino di 14 punti, con 14 gol fatti e 18 subiti. Se analizziamo le sfide giocate con le squadre che sono già state nostre avversarie anche al ritorno vediamo che di punti ne erano stati fatti addirittura 18 con 19 gol realizzati e 13 subiti.

Dati che fanno poco sorridere e che certificano come gli azzurri siano ad oggi la peggior squadra del girone di ritorno con Padova e Cesena ad essere sopra di noi di tre punti. Serve da subito un inversione di marcia!