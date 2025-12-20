Seconda trasferta consecutiva per gli azzurri che sono chiamati a riscattare la non felice prestazione – con sconfitta – dell’ultimo turno. Si va in casa del Mantova, squadra fresca di nuovo allenatore. Vediamo le ultime.

Gli azzurri dovrebbero andare dentro con l’ormai consueto 3-4-1-2. Rispetto a Castellammare ci saranno delle variazioni di formazione, anche in virtù delle indisponibilità di Lovato e Saporiti. In difesa potrebbe esserci l’esordio stagioni di Indragoli che andrebbe a comporre il terzetto davanti a Fulignati con Guarino ed Obaretin. Sulla trequarti il candidato numero uno è Ceesay che andrebbe ad affiancare Shpendi. Il ballottaggio è con Ilie. Possibile maglia da titolare per Pellegri in attacco. Potrebbe esserci anche una variazione tattica con un trequartista (che a quel punto potrebbe essere Ilie più di Ceesay) e due punte. In mezzo si dovrebbe andare con gli stessi visti nell’ultima uscita anche se Haas e Ghion potrebbero seriamente rappresentare delle alternative iniziali. Assente anche Popov per influenza

Gli indisponibili sono: Lovato, Curto, Saporiti, Ebuehi, Popov

Mister Dionisi vuole una reazione dopo la gara persa settimana scorsa, evidenziando però che la gara avrà diverse insidie

Prima partita per Modesto sulla panchina del Mantova dopo l’esonero di Possanzini. Molto difficile capire quelle che potrebbero essere le scelte del nuovo allenatore. Il modulo potrebbe essere speculare a quello azzurro, con quindi una solo punta di riferimento che dovrebbe essere Bonfanti. A supporto, sulla trequarti, dovremmo vedere Marras e Ruocco. La difesa, come detto, dovrebbe passare da quattro a tre e gli interpreti dovrebbero essere Castellini, Cella e Bani. Maggioni dovrebbe andare avanti e fungere da ala destra con Caprini dall’altra parte. L’ex Mancuso dovrebbe essere recuperato ma con partenza dalla panchina.

Il tecnico Modesto non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni, Artioli, Trimboli, Caprini; Marras, Ruocco; Bonfanti.

3-4-2-1: Fulignati; Indragoli, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi, Ceesay, Shpendi; Pellegri.