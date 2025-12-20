EMPOLI 1 BARI 1

MARCATORI: 34′ Fiorini, 38′ Keita

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Lauricella(86′ Bembnista), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Rugani, 7 Perin(64′ Bagordo), 8 Mazzi(86′ Baralla), 9 Zanaga(81′ Perillo), 10 Chiucchiuini(64′ Orlandi), 11 Fiorini

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Bini, 14 Bagordo, 15 Baralla, 16 Babalola, 17 Pauliuc, 18 Bembnista, 19 Gori, 20 Mureddu, 21 Orlandi, 22 Landi, 23 Perillo

ALL. Andrea Filippeschi

BARI: 1 Sanrocco, 2 Campanelli, 3 Carrieri, 4 Polito, 5 Dimonte, 6 Soldani, 7 Spadavecchia, 8 Stoyanov, 9 Sidibe(73’Italia), 10 Mundo(62’Alonso), 11 Keita(73’Martire)

A disposizione: 12 Mezzapesa, 13 De Lucia, 14 Emiliano, 15 Legrottaglie, 16 Alonso, 17 De Tullio, 18 Martire, 19 Sassarini, 20 Italia, 21 Ventola, 22 Semeraro

ALL. Michele Anaclerio

Arbitro:

Assistenti:

Ammoniti: 33′ Keita, 40′ Huqi, 92′ Spadavecchia

Espulsi:

-Una partita di grande intensità da parte di ambo le squadre, a mancare è la precisione sotto porta. Un primo tempo dove le due formazioni hanno prevalso a fasi alterne, mentre nella ripresa il gioco è stato maggiormente sotto il controllo degli azzurri. Diverse le occasioni mancate nel secondo tempo dai ragazzi di Filippeschi, poi calati un po’ nel gioco dopo l’uscita dal campo di Chiucchiuini. Si sente in maniera abbastanza pesante l’assenza di giocatori di spessore in avanti nonostante la buona prova di Fiorini, non solo oggi ma nell’ultimo periodo. Buona prova anche di Huqi e Tavanti, meno bene invece Lauricella e Zanaga. Empoli che chiuderà l’anno in testa alla classifica con 27 punti, ad almeno due lunghezze di distanza dal Pisa(al momento dell’articolo deve ancora disputare la propria gara). Al rientro in campo il 10 gennaio gli azzurri dovranno affrontare l’Avellino in trasferta nel penultimo turno del girone d’andata.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

3′: Partita subito intensa con diversi scontri fisici

6′: Bari che blocca bene le linee di passaggio degli azzurri, difficile trovare spazio

10′: Maggiore pressione dell’Empoli in questo inizio di gara, il Bari resta pericoloso con le sue ripartenza veloci

14′: Brutta entrata di Keita, protesta la panchina dell’Empoli per una mancato giallo.

18′: Ancora proteste degli azzurri: Fallo netto su Lauricella che sembrava sulla linea dell’area di rigore ma l’arbitro assegna un calcio di punizione

18′: Bella punizione di Perin che impegna Sanrocco

21′: Rischia il giallo Rugani per un fallo su Keita lanciato a rete

29′: Partita dal grande dinamismo e scontri di gioco, ma ben poca precisione da entrambe le parti. Il Bari si schiera con un 5-3-2 e aspetta basso le sortite offensive dell’Empoli per poi ripartire ma gli azzurri faticano a sfondare.

34′: GOOOOOL DELL’EMPOLIIIII! L’ Empoli sfrutta un recupero alto, con un giocatore del Bari che rimane a terra, e conclude l’azione con un tiro da fuori di Fiorini che non lascia scampo al portiere.

38′: GOL DEL BARI! Gioia azzurra che dura poco, non attenta la difesa. Sugli sviluppi di una rimessa laterale rimane una palla vagante al centro dell’area su cui si avventa per primo Keita

41′: Prova l’iniziativa personale Perin che arriva al tiro da dentro l’area ma troppo defilato per angolare bene la conclusione

44′: Empoli un po’ in confusione dopo il pareggio subito. Keita e Sidibe stanno mettendo in seria difficoltà la difesa azzurra.

45′: Finisce il primo tempo!

SECONDO TEMPO

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO!

49′: Prima occasione del secondo tempo con Lauricella che rcrossa per la testa di Fiorini, conclusione murata dalla difesa.

52′: Occasionissima Empoli! Grande cross profondo di Tavanti a cercare l’uomo sul secondo palo ma Mazzi non arriva bene alla conclusione.

57′: Scambiano bene sulla destra Tavanti e Chiucchiuini con quest’ultimo che entra in area e prova a servire Zanaga per la conclusione ma trova la buona opposizione della difesa

59′: Clamoroso errore di Rugani! Su calciod’angolo viene lasciato libero di colpire di testa sul secondo palo ma non inquadra la porta

62′: Empoli ancora pericoloso! Conclusione insidiosa da fuori area colsinistro di Chiucchiuini, il portiere respinge in angolo.

62′: Nel Bari fuori Mundo dentro Alonso

64′: Nell’Empoli fuori Perin e Chiucchiuini, dentro Bagordo e Orlandi.

67′: Nel secondo tempo un’altra Empoli: più precisa e compatta, ma sopratutto più pericolosa davanti

73′: Nel Bari fuori Keita e Sidibe dentro Martire e Italia

75′: Prova la girata in area Orlandi ma colpisce male

76′: Conclusione dalla distanza di Orlandi che trova una deviazione di un difensore e diventa pericolosa.

80′: Traversone tagliato di Lauricella su cui non riesce ad arrivare nessuno

81′: Nell’Empoli fuori Zanaga dentro Perillo

85′: Fatica adesso l’Empoli a trovare spazio , ha riguadagnato terreno il Bari

86′: Nell’Empoli fuori Mazzi dentro Baralla, fuori anche Lauricella dentro Bembnista

89′:Conclusione da fuori di Bagordo che non trova la porta

90′: 4 di recupero

93′: Occasione per Perillo di testa ma era in offside.

94′: Finisce la partita !