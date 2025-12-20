Ieri mattina Franco Carboni, Andrea Ghion, Gabriele Guarino e Ismael Konate hanno fatto visita all’Ospedale San Giuseppe di Empoli, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà in occasione delle festività natalizie e dedicando il loro tempo ai pazienti, alle famiglie e al personale sanitario.

La visita è iniziata dal reparto di Pediatria, dove i calciatori hanno incontrato i piccoli pazienti ricoverati, donando panettoni e regali a tinte azzurre e trascorrendo con loro alcuni momenti di serenità, tra foto e strette di mano. Al reparto è stata inoltre consegnata una maglia ufficiale dell’Empoli FC personalizzata.

﻿La visita è poi proseguita negli altri reparti dell’ospedale. La delegazione azzurra ha fatto tappa in Ostetricia, dove è stata accolta dal direttore dottor Massimo Gabbanini insieme alla sua équipe, e successivamente in Medicina Interna 2, diretta dal dottor Luca Masotti, alla presenza dell’équipe del reparto. In ogni reparto sono stati lasciati doni natalizi e panettoni anche per il personale sanitario, come gesto di attenzione e ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto. Ad accompagnare la delegazione azzurra, per la direzione sanitaria di presidio, era presente il dottor Federico Manzi.

Un’iniziativa semplice, che si rinnova ogni anno come appuntamento fisso e che chiude il ciclo di attività natalizie del Club, confermando ancora una volta il forte legame dell’Empoli FC con la città, il territorio e la sua comunità, valori che da sempre accompagnano il Club dentro e fuori dal campo.

Empoli Fc