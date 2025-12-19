Campionato Primavera 2

13a giornata

 

EMPOLI – Bari

Sabato 20 dicembre   – ore 12.30

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Benevento Avellino Sabato 20 dicembre 14.30
Catanzaro Palermo Sabato 20 dicembre 14.30
Cosenza Monopoli Sabato 20 dicembre 15.00
Perugia Pisa Sabato 20 dicembre 14.30
Pescara Ascoli Sabato 20 dicembre 14.30
Salernitana Crotone Venerdì 19 dicembre 14.30
Ternana Spezia Sabato 20 dicembre 11.00

 –

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato ha la sosta invernale, riprenderà l’ 11 gennaio 2026

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 13a Giornata        (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Juve Stabia – EMPOLI

Domenica 21 dicembre –  ore 12.30

A Castellammare di Stabbia (NA) – Stadio Romeo Menti

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 13a Giornata        (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Juve Stabia – EMPOLI

Domenica 21 dicembre –  ore 10.30

A Castellammare di Stabbia (NA) – Stadio Romeo Menti

Fabrizio Fioravanti

