Campionato Primavera 2
13a giornata
EMPOLI – Bari
Sabato 20 dicembre – ore 12.30
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Benevento
|–
|Avellino
|Sabato 20 dicembre
|14.30
|Catanzaro
|–
|Palermo
|Sabato 20 dicembre
|14.30
|Cosenza
|–
|Monopoli
|Sabato 20 dicembre
|15.00
|Perugia
|–
|Pisa
|Sabato 20 dicembre
|14.30
|Pescara
|–
|Ascoli
|Sabato 20 dicembre
|14.30
|Salernitana
|–
|Crotone
|Venerdì 19 dicembre
|14.30
|Ternana
|–
|Spezia
|Sabato 20 dicembre
|11.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato ha la sosta invernale, riprenderà l’ 11 gennaio 2026
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 13a Giornata (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)
Juve Stabia – EMPOLI
Domenica 21 dicembre – ore 12.30
A Castellammare di Stabbia (NA) – Stadio Romeo Menti
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 13a Giornata (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)
Juve Stabia – EMPOLI
Domenica 21 dicembre – ore 10.30
A Castellammare di Stabbia (NA) – Stadio Romeo Menti