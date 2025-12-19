Si è svolta nei giorni scorsi presso la sede di Lega Serie B di Via Rosellini a Milano, la conferenza stampa di presentazione della nuova storica collezione Panini Calciatori Serie BKT 2025-2026, la prima raccolta di figurine interamente dedicata alla Serie BKT.

Molti gli ospiti intervenuti: il Presidente Lega Serie B Paolo Bedin, la Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il Vicepresidente AIAC Giancarlo Camolese, il Direttore Marketing, Commerciale, Media e Comunicazione di Lega Serie B Fabio Guadagnini, le Legend Serie BKT Stefan Schwoch e Daniele Cacia e il giocatore dell’AC Monza Keita Baldè.

“Questa collezione non rappresenta solo un momento storico del primo album dedicato interamente alla Serie BKT, ma è capace di raccontare con immagini e sezioni dedicate tutte le principali caratteristiche di un campionato dove è particolarmente forte la passione italiana per il calcio: i giovani, la tradizione e il legame con il territorio” ha dichiarato Paolo Bedin, Presidente Lega Serie B.

La collezione si compone di 480 figurine, di cui 60 speciali con effetti lucidi e sagomati, da raccogliere in un album da 48 pagine e racconta, per la prima volta, uno dei campionati più amati in Italia: un viaggio che attraversa l’Italia, ben rappresentata dalla Serie BKT, con i protagonisti e le ambizioni dei venti club partecipanti alla stagione 2025 – 2026. All’interno della collezione trovano spazio giovani futuri campioni, i veterani, oltre alle maglie e ai loghi dei Club. Presente, inoltre, l’esclusiva sezione Best in Town dedicata ai migliori giocatori del campionato rappresentati su sfondo speciale urban-style che richiama la città di riferimento.

“Siamo di fronte ad una grande novità” ha dichiarato Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili. “Per la prima volta, in Italia, Panini realizza una raccolta di figurine interamente dedicata alla Serie BKT”. “Ogni club ha una doppia pagina dedicata ed ogni giocatore ha una propria figurina, Allenatore compreso. Si tratta quindi di una valorizzazione importante, per quello che è un campionato con club di primo livello e che rappresentano tutta l’Italia”. “Siamo sicuri che tutti gli appassionati di calcio ed i collezionisti sapranno apprezzare la nuova Calciatori Serie BKT 2025 – 2026”

Nel più tradizionale stile Panini e delle collezioni Calciatori, i giocatori sono rappresentati nel classico mezzo busto in posa frontale con grande rilevanza al numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore. Lo sfondo richiama invece i dettagli relativi ai colori social del club di appartenenza, valorizzandone l’identità.

In occasione della 18ª e 19ª giornata di Serie BKT, inoltre, la collezione verrà promossa su tutti i campi attraverso i Panini Days. L’album verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite, le formazioni delle squadre saranno annunciate con il supporto grafico delle figurine e nel corso del cerimoniale di ingresso in campo delle squadre, i giocatori saranno accompagnati da bambini con l’album in mano. Mentre i capitani delle squadre si scambieranno la figurina con lo scudetto dei club.

Un album tutto da collezionare disponibile a partire da venerdì 19 dicembre 2025.