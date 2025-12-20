Ha parlato quest’oggi, in presentazione della gara che si giocherà domani a Mantova, il tecnico azzurro Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.

  2. Purtroppo il 2 senza 3 vale anche in negativo. Attenzione che Mantova per noi è molto pericolosa e guai ad abbassare la guardia…. ci vogliono pochi fronzoli, il risultato va fatto senza se e senza ma….

  4. Con i risultati che stanno maturando si può dire:
    – la B è cambiata e la classifica è meno concentrata che in passato
    – dal 9° posto in giù, si lotta per non retrocedere (e noi siamo 10imi)
    – la ns illusione di un campionato di vertice è finito con Empoli-Palermo
    – Mantova Empoli è uno scontro diretto….
    – bisogna mantenere quel cuscinetto di punti per non andare in “sofferenza”

    • la penso esattamente come te. Avevo già scritto anch io che in b gli ultimi 4 5 anni non c è equilibrio nelle prime 6 7. Quindi mettiamoci di buzzo buono x mantenere la categoria. Mantova è uno scontro diretto e un punto in trasferta va più che bene..

  5. Grossa delusione Dionisi e grossa delusioni i nostri giocatori…
    Domani qualsiasi cosa succede non voglio vedere un Chiavari , Stabia , o Pescara …
    l’atteggiamento non basta più si vuole vedere una squadra che sta stare in campo!

    • La moda di cambiare all’ Allenatore almeno si difende i lavori di altri! ma i giocatori ma che delusione? questa cosa che sono giovani e stucchevole vanno aspettati un corno o si svegliano o tutti a casa!

    • Gasperini predica bene e razzola male. La Roma quest’ anno non tira quasi mai in porta, ed è regina degli 1-0. Non è che ti diverti a vedere la Roma. Anzi, parliamoci chiaro, ogni anno si vede sempre meno spettacolo, son sparite ormai le seconde punte, in altri casi c’è il falso nueve. I giocatori fanno sempre più chilometri e meno tiri in porti. Difese ermetiche a 3/5 fatte ormai da tutti. Ma ovviamente se provi ad essere più propositivo e perdi ti spellano.

  10. Dybala falso nove…
    Yldiz falso nove…
    Leao messo nove quando invece è un fenomenale attaccante esterno….

    Mah! Boh! 🧐

