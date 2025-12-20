Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Dice sempre le stesse cose….
Anche voi.
Purtroppo il 2 senza 3 vale anche in negativo. Attenzione che Mantova per noi è molto pericolosa e guai ad abbassare la guardia…. ci vogliono pochi fronzoli, il risultato va fatto senza se e senza ma….
Parole, parole, …dobbiamo fare …, dobbiamo ….; ma un pò del pensiero Dionisiano, quando lo vedremo in campo ?
Con i risultati che stanno maturando si può dire:
– la B è cambiata e la classifica è meno concentrata che in passato
– dal 9° posto in giù, si lotta per non retrocedere (e noi siamo 10imi)
– la ns illusione di un campionato di vertice è finito con Empoli-Palermo
– Mantova Empoli è uno scontro diretto….
– bisogna mantenere quel cuscinetto di punti per non andare in “sofferenza”
la penso esattamente come te. Avevo già scritto anch io che in b gli ultimi 4 5 anni non c è equilibrio nelle prime 6 7. Quindi mettiamoci di buzzo buono x mantenere la categoria. Mantova è uno scontro diretto e un punto in trasferta va più che bene..
Grossa delusione Dionisi e grossa delusioni i nostri giocatori…
Domani qualsiasi cosa succede non voglio vedere un Chiavari , Stabia , o Pescara …
l’atteggiamento non basta più si vuole vedere una squadra che sta stare in campo!
La moda di cambiare all’ Allenatore almeno si difende i lavori di altri! ma i giocatori ma che delusione? questa cosa che sono giovani e stucchevole vanno aspettati un corno o si svegliano o tutti a casa!
Pagliuca li trattava male, Dionisi li tratta troppo bene
Quando dico che ci vorrebbe una via di mezzo (cioè Bisoli) Massy mi tratta male.
Aspettiamo, Polisena: se vinciamo domani risiamo ottavi, nei play off.
Io vorrei vedere il pallone andare in avanti e non verso il nostro portiere…
Ha ragione Gasperini.
Gasperini predica bene e razzola male. La Roma quest’ anno non tira quasi mai in porta, ed è regina degli 1-0. Non è che ti diverti a vedere la Roma. Anzi, parliamoci chiaro, ogni anno si vede sempre meno spettacolo, son sparite ormai le seconde punte, in altri casi c’è il falso nueve. I giocatori fanno sempre più chilometri e meno tiri in porti. Difese ermetiche a 3/5 fatte ormai da tutti. Ma ovviamente se provi ad essere più propositivo e perdi ti spellano.
Dybala falso nove…
Yldiz falso nove…
Leao messo nove quando invece è un fenomenale attaccante esterno….
Mah! Boh! 🧐