Il difensore azzurro Luca Marianucci, tra i migliori in campo ieri con la Juve e autore del rigore decisivo per la qualificazione in semifinale, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel dopo gara.

“Siamo davvero felicissimi. Ci siamo detti di giocare con la massima serenità e tranquillità possibile, perché schieravamo una squadra molto giovane, poi è venuta fuori questa partita straordinaria. Adesso, però, dobbiamo riuscire a risalire anche in campionato.”