Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della gara che ci ha visto battere ai rigori la Juve ed andare in semifinale di Coppa Italia.

I ragazzi hanno fatto un’impresa, scrivendo una pagina storica per questo club e deve servirci anche per i campionato. Avevo chiesto una partita di orgoglio, siamo andati anche oltre. Ci godiamo questo splendido traguardo, in campo c’erano tre ragazzi del settore giovanile. Se giocheremo come stasera raggiungeremo il nostro obiettivo. ai calci di rigore hanno avuto una serenità da veterani. In un momento difficile non me lo aspettavo. Battere i rigori in questo modo sotto i tifosi della Juventus mi fa ben sperare in vista della trasferta di Genova in uno stadio che spinge molto. Ripartiamo dal passaggio del turno e dalla prestazione che ci deve far ben sperare per il futuro. Cosa non è andato negli ultimi mesi? Non è una coincidenza che oggi è rientrato Ismajli, averlo recuperato è molto importante perché è colui che guidava la difesa e ci permetteva di giocare aggressivi. Io non creo alibi ai miei giocatori, però mancando i tre centrali titolari puoi avere delle difficoltà. Stasera abbiamo dimostrato di poter far bene anche con giovani come Bacci e Tosto, ma questi rientri di Marianucci e Ismajli sono stati molto importanti

Meritavate forse di vincerla prima?

“Questi ragazzi sono venuti qui a fare una grandissima partita. Hanno scritto la storia di questo club. Ovviamente da domani dobbiamo pensare alla partita di Marassi contro il Genoa. Questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio e di poter arrivare alla salvezza. Ora dobbiamo lavorare e uscire dalla situazione in cui ci siamo ritrovati in campionato”.

Come ha caricato la sua squadra?

“I ragazzi hanno sempre avuto la giusta determinazione. Io non credo ci sia bisogno di caricare una squadra quando vieni a giocare contro la Juventus in uno stadio bellissimo. Io solo detto di viverla nella giusta maniera e che la squadra reagisse dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Non era semplice fare la partita che abbiamo fatto e ci sarebbe stato del rammarico nel non passare il turno. Mi hanno stupito nella serenità nel tirare i rigori da veterani”.

Si aspettava una Juve in difficoltà? Crede nella vittoria della Coppa?

“Ora ci godiamo questo risultato. Il rientro di Ismaili ci permette di essere più aggressivi. Poi anche in campionato avevamo giocato bene e sfiorato il apri. La Juventus ha tanta qualità e abbiamo pensato di dare più aggressività possibile. il dispiacere è che abbiamo rischiato di compromettere una partita dove avremmo meritato prima dei rigori”.

Come fate a scindere la Coppa dal campionato?

“Questa partita ci deve dare la spinta per il campionato. Nel calcio non bisogna aver paura, ma capire il momento, perchè abbiamo 7 giocatori fuori per infortunio. Noi dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso. La salvezza per noi sarebbe un miracolo”.