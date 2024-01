Sembrava potesse succedere, poi è parso che tutto venisse rimandato a giugno. Adesso invece è più che probabile che accada adesso. Parliamo della situazione che vede Tommaso Baldanzi in procinto di passare alla Roma. In queste ultime ore sono stati fatti dei notevoli passi avanti, ed anche se non possiamo parlare di situazione “ai dettagli”, dobbiamo dire che le valige di Tommaso sono pronte sul letto. La Roma ha voluto accelerare il processo per non trovarsi con il cosiddetto cerino in mano, ed anche perché c’è voglia di donare da subito a De Rossi un calciatore di qualità. Il club giallorosso doveva fare delle operazioni in uscita prima di poter pensare seriamente all’acquisizione di Baldanzi, e queste si stanno concretizzando. Come avrete letto sui vari siti specializzati, Belotti e Kumbulla sono in uscita, e questo permette al club di Trigoria di muovere.

Ci sono ovviamene dei pezzi del puzzle che si devono incastrare. Uno su tutti quello legato alle condizioni con cui l’Empoli lascerà il suo prodotto di pregio. La Roma difficilmente potrà mettere sul piatto dei soldi liquidi adesso, i giallorossi dovranno quindi avere argomenti validi per fari si che che l’Empoli possa saper aspettare per far cassa. Sarà sicuramente un prestito con obbligo, da capire se fino al giugno del 2024 o si andrà al 2025. In questo caso potrebbe salire la cifra. La base sarà quella di 15 milioni di euro, ed alla fine potrebbero anche non esserci contropartite tecniche. Lato Baldanzi, stando a quanto raccolto, ci dovrebbe già essere il parare positivo nel trasferirsi nella capitale. Potrebbe non bastare la giornata di oggi. La sensazione che Baldanzi però possa salutare la sua amata Empoli, in questa sessione di mercato, inizia a diventare davvero alta.

Se dovessero arrivare novità riguardo questa specifica trattativa, andremo ad aggiornare questo stesso pezzo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00

Aggiorniamo brevemente il pezzo, come anticipato, per dare ulteriore conferma di una trattativa che sta andando verso la conclusione. Ci arriva notizia che Tommaso avrebbe già lasciato Empoli per andare a Roma, da capire se incontrerà la società giallorossa questa sera o, più probabile, domani mattina. Andiamo a confermare anche le cifre, perchè quei 15 milioni indicati dovrebbero essere il costo che la Roma andrà a pagare all’Empoli (i bonus dovrebbero essere già in questa cifra). Molto probabilmente verrà inserita una percentuale sulla rivendita. Confermiamo anche il fatto, a dispetto di quanto scritto da noi stamani, che non dovrebbero esserci contropartite tecniche. Le parti dovrebbero essere praticamente già d’accordo su tutto (ancora non c’è totale comprensione se il prestito con obbligo sarà di 6 o 18 mesi, con la seconda ipotesi più forte) ed i prossimi aggiornamenti potrebbero già avere i caratteri dell’ufficialità.