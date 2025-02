Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia della ripresa della trattativa tra Lazio e Empoli per Jacopo Fazzini e invece nella tarda serata è arrivata la comunicazione che l’operazione è definitivamente saltata e la Lazio ha già virato su un altro obiettivo chiudendo per il centrocampista del Verona Belahyane per circa 12 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Sky Fazzini a questo punto, salvo clamorosi inserimenti dell’ultimissima ora, rimarrà a Empoli. Da capire anche le condizioni fisiche del giocatore che si è fermato nel riscaldamento prima del match con la Juve per un problema muscolare.