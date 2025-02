Si è giocata la 23a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la grande vittoria del Lecce a Parma che inguaia la squadra di Pecchia in classifica. Colpaccio anche del Verona che espugna Monza mentre l’Udinese nel finale riesce a battere il Venezia. La squadra friulana nella ripresa si porta sul 2-0, poi arriva il pareggio del Venezia e nel finale con Bravo l’Udinese riesce a vincere. L’Atalanta viene frenata sul pari dal Torino mentre il Bologna batte il Como e continua a credere in un posto valevole per l’Europa. Nelle gare della domenica la Juventus travolge l’Empoli che si era portato in vantaggio con un gol dell’ex De Sciglio mentre la Fiorentina batte di misura il Genoa. In parità il derby di Milano con il Milan avanti grazie a un gol di Rejinders ma al 93’arriva il pari interista con De Vrji. Inter che durante la partita ha colpito addirittura tre pali. Nel posticipo 1-1 tra Roma e Napoli con i giallorossi che pareggiano in pieno recupero con Angelino. Giovedì l’Inter, nel recupero con la Fiorentina, vincendo avrà la possibilità di agganciare il Napoli in testa alla classifica.

Questi i risultati e la classifica:

PARMA-LECCE 1-3

MONZA-VERONA 0-1

UDINESE-VENEZIA 3-2

ATALANTA-TORINO 1-1

BOLOGNA-COMO 2-0

JUVENTUS-EMPOLI 4-1

FIORENTINA-GENOA 2-1

MILAN-INTER 1-1

ROMA-NAPOLI 1-1

CAGLIARI-LAZIO Lun.03/02 ore 20:45