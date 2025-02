Quando tutto faceva pensare alla conclusione della trattativa tra Roma e Empoli per il difensore georgiano Saba Goglichidze, ci ha pensato l’allenatore della Roma Claudio Ranieri a smentire tutto comunicando ieri sera ai microfoni nel dopo gara di Roma-Napoli che Goglichidze non arriverà. Alla luce dell’interruzione della trattativa intoppi sui bonus e sulle condizioni che dovevano portare all’acquisto obbligatorio del classe 2004 del da parte dei giallorossi. A questo punto da capire il futuro del georgiano se sarà ancora a Empoli o se ci sarà l’inserimento di un altra squadra in queste ultime ore di trattative ( chiusura a mezzanotte).

Questa la domanda rivolta da un giornalista in conferenza stampa a Ranieri:

Mi hanno confermato che domani arriva il difensore georgiano Gogclichidze.

“Hanno confermato male. Non arriva”.