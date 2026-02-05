Azzurri in campo ieri nell’ultimo allenamento aperto al pubblico, andato in scena al centro sportivo di Petroio sotto una pioggia costante ma tutt’altro che fastidiosa. La squadra di Alessio Dionisi prosegue la preparazione in vista della trasferta di Palermo, dove sabato pomeriggio alle ore 17.15 affronterà i rosanero al Barbera. Sarà una sfida complicata contro una formazione che ambisce apertamente alla promozione diretta e che già nella gara di andata era riuscita a imporsi sugli azzurri. Un appuntamento che servirà anche per comprendere ulteriormente lo stato di salute dell’Empoli di Dionisi, ex della partita, oggi attestato all’undicesimo posto in classifica.
Le notizie positive, come stiamo raccontando da inizio settimana, arrivano soprattutto dall’infermeria: tutti gli effettivi sono infatti a disposizione del tecnico, che può contare su un ventaglio di scelte ampio sia per l’undici iniziale sia per le eventuali rotazioni a gara in corso. La sensazione, stando a quanto emerso dalla seduta di ieri, è che a Palermo si possa andare con il 3-4-1-2, modulo ormai di riferimento, anche se nella partitella le carte sono state inevitabilmente mescolate. Non sarebbe però sorprendente qualche variazione mirata, come ad esempio l’inserimento di Curto dal primo minuto nel terzetto difensivo al posto di Obaretin. In attacco si è lavorato molto sulla coppia Shpendi–Popov e non è da escludere che possano essere proprio loro i due titolari, con Ilie alle spalle. Saporiti, infatti, non sembra ancora avere quella pienezza fisica necessaria per garantire una gara dall’inizio. Sulle corsie esterne cresce la candidatura di Antonio Candela, che potrebbe partire titolare a destra, con Elia spostato sulla fascia sinistra. In mezzo al campo, invece, è vera e propria bagarre: diversi i giocatori in lizza per due maglie. La coppia Degli Innocenti–Yepes sembra al momento leggermente in vantaggio, ma Ghion resta un’opzione tutt’altro che secondaria e attenzione anche all’ultimo arrivato Magnino, che potrebbe rappresentare una possibile sorpresa di formazione.
Saranno però gli allenamenti di oggi e domani, entrambi a porte chiuse, a chiarire definitivamente le scelte di Dionisi, che in quelle sedute andrà ad assemblare l’undici chiamato a giocarsela contro la forte formazione guidata da Pippo Inzaghi.
Forza empoli
Se si parte con questa ipotesi di formazione … pensiamo alla prossima che è meglio non tanto per il risultato finale …ma per la prestazione che ne verrà fuori … Intanto Curto al posto di Obaretin, mettendo un destro a sinistra sarebbe il primo suicidio … poi a centrocampo perchè Degli Innocenti (con il rischio che giochi Ghion al suo posto, nuovamente in coppia con l’altro “piccolo”) e Yepes e non subito dentro Magnino insieme a Duccio? Dulcis in fundo perchè togliere Elia da destra (anche se a sinistra ci ha giocato in passato e anche nell’ultima nostra partita) e bocciare Moruzzi (sinistro naturale) che a parte le ultime due partite si era dimostrato in grande crescita sulla fascia sinistra … E’ ARRIVATO CANDELA CHE E’ UN TERZINO DESTRO E PROVALA UNA BENEDETTA VOLTA STA DIFESA A 4!!!!!
La cosa importante è non vedrere Ilie e Nasti in campo, poi se si riesce a tenere in panca Ghion e Guarino, ci sta anche di strappare un pareggio…..
sicuramente ci saranno applausi scroscianti per il simpaticone di Dionisi
Si torna in serie A: attento che con tutto questo odio il mister non Vi purghi……😀
Tanto quello che hanno preso al posto di Dionisi a simpatia sta bene! 😜
per me basta che Ilie stia a sedere…..per i miei gusti faceva la fine di Carboni giocatori assolutamente sopravvalutati ma non di poco….
e poi abbiate pazienza ma chi l’ha detto che bisogna giocare per forza con il trequartista….se non ci sa bono si gioca senza….tra Ilie e Cesay e Saporiti….quello a cui do più tempo è l’ultimo gli altri già come atteggiamento sono indisponenti….
si mette un bel 352 sano…..tanto a shpendi gli garba anche venire a prendere il pallone su e si gioca con DEGLI INNOCENTI-IGNACCHITI-MAGNINO a centrocampo
son d’accordo con te. Parliamoci chiaro, i tre quartisti schierati quest’anno hanno fatto tutti onco, tra Ilie, Saporiti, Cesay e Ignacchiti quando messo lì hanno fatto poco e niente. Quindi come dici te 352 con 3 centrocampisti veri. Magnino Ghion e Ignacchiti per me sarebbero quelli meglio.
Si si…saremo anche piu’ coperti con la possibilita’ quando giochi con squadre al nostro pari di dare piu’ liberta’ ad Elia di sganciarsi in avanti con un ce trocampista che copre…anche perche’ le difficolta’ piu’ grandi che abbiamo avuto li abbiamo avute a centrocampo quindi proviamo a metterne uno in piu’
ah una cosa per chiarire Baralla non è un incasso di adesso….è un prestito con obbligo di riscatto quindi sono soldi che arrivano nella prossima sessione.
Non mi ricordo se il era stato specificato nell’intervista sul mercato
Mister errare è umano ma perseverare è diabolico…non puoi continuare con Ilie altrimenti mi dimostri di essere anche tu in confusione…inoltre…come ha già detto qualcuno…dove sta scritto che bisogna giocare per forza con il trequartista?…vogliamo salvarci tranquillamente senza patemi d’animo?…che è quello che conta quest’anno…allora passa ad un bel 442 e non se ne parla più…abbiamo gli uomini adatti per darlo…
Curto gioca (ma non al posto di Obaretin)
Fulignati
Curto Lovato Guarino Obaretin
Candela Magnino Yepes Ignacchiti Elia
Shpendi Popov
si, magari se si gioca in 12 forse si pareggia. Bravo! Bisogna però vedere se il Palermo e l’arbitro sono d’accordo
🤣🤣🤣🤣
Bene si gioca in 12. Forse così ce la facciamo.
ovviamente Shpendi unica punta. Poi entra il cucciolo
Io metterei Fila, unica punta e poi entra Sphendi…
Comunque si, va rinforzato il centrocampo e soffocata la loro fonte di gioco Ranocchia
Io invece proverei un 442,
Fulignati
Candela, Lovato, Guarino, Obaretin
Elia, Duccio, Magnino (yepes), Moruzzi
Shpendi, Popov
Se perdiamo male inizierei a contattare Possanzini, In maniera da programmare fine stagione e la prossima. Ora che è sottovalutato dopo l’esonero, è prendibilissimo
Ma finiscila! Te, Lovik e Possanzini
Dopo le grandi cose realizzate con la primavera e le altrettante buone stagioni vissute con Vibonese, Rimini, Cosenza … se come sembrerebbe ci ritroveremo ancora in B … IL FUTURO ALLENATORE SARA’ BUSCE’ … sarei pronto a scommetterci ………….
Riguardo a Ilie e Nasti … perchè non dire che hanno portato anche loro il loro buon contributo per i punti ottenuti … tra goal determinanti, assist e salvataggio sulla linea … Tutti sono utili anche se non sempre giocano delle partitone ………………..
Proviamo a schierare il 5 – 5 – 5 di Oronzo Canà!
Purtroppo secondo me a Palermo è una sconfitta scontata e non vorrei essere lui per gli sberleffi che dovrà subire visto la fine dello scorso anno. Pensiamo già da ora alle due partite in casa che vanno vinte senza se e senza ma, sennò si rischia di essere risucchiati in fondo
Ma Popov che fine ha fatto?
Credo che il primo a preferire la difesa a 4 sia proprio Dionisi. Il problema è che dovresti adattare Oberating come terzino e che per acquisire gli automatismi e le letture necessarie per il cambio di modulo, potrebbe volerci un po’ di tempo…. ma in questo momento non abbiamo una classifica abbastanza tranquilla per poterci permettere certi esperimenti.
Penso che se arriveremo alle ultime partite senza particolari obiettivi da centrare, sicuramente sarà provata anche la difesa 4