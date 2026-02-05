Azzurri in campo ieri nell’ultimo allenamento aperto al pubblico, andato in scena al centro sportivo di Petroio sotto una pioggia costante ma tutt’altro che fastidiosa. La squadra di Alessio Dionisi prosegue la preparazione in vista della trasferta di Palermo, dove sabato pomeriggio alle ore 17.15 affronterà i rosanero al Barbera. Sarà una sfida complicata contro una formazione che ambisce apertamente alla promozione diretta e che già nella gara di andata era riuscita a imporsi sugli azzurri. Un appuntamento che servirà anche per comprendere ulteriormente lo stato di salute dell’Empoli di Dionisi, ex della partita, oggi attestato all’undicesimo posto in classifica.

Le notizie positive, come stiamo raccontando da inizio settimana, arrivano soprattutto dall’infermeria: tutti gli effettivi sono infatti a disposizione del tecnico, che può contare su un ventaglio di scelte ampio sia per l’undici iniziale sia per le eventuali rotazioni a gara in corso. La sensazione, stando a quanto emerso dalla seduta di ieri, è che a Palermo si possa andare con il 3-4-1-2, modulo ormai di riferimento, anche se nella partitella le carte sono state inevitabilmente mescolate. Non sarebbe però sorprendente qualche variazione mirata, come ad esempio l’inserimento di Curto dal primo minuto nel terzetto difensivo al posto di Obaretin. In attacco si è lavorato molto sulla coppia Shpendi–Popov e non è da escludere che possano essere proprio loro i due titolari, con Ilie alle spalle. Saporiti, infatti, non sembra ancora avere quella pienezza fisica necessaria per garantire una gara dall’inizio. Sulle corsie esterne cresce la candidatura di Antonio Candela, che potrebbe partire titolare a destra, con Elia spostato sulla fascia sinistra. In mezzo al campo, invece, è vera e propria bagarre: diversi i giocatori in lizza per due maglie. La coppia Degli Innocenti–Yepes sembra al momento leggermente in vantaggio, ma Ghion resta un’opzione tutt’altro che secondaria e attenzione anche all’ultimo arrivato Magnino, che potrebbe rappresentare una possibile sorpresa di formazione.

Saranno però gli allenamenti di oggi e domani, entrambi a porte chiuse, a chiarire definitivamente le scelte di Dionisi, che in quelle sedute andrà ad assemblare l’undici chiamato a giocarsela contro la forte formazione guidata da Pippo Inzaghi.