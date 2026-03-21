21/03/2026, ore 13:00. 24a giornata di Campionato Primavera . Centro sportivo Petroio, Vinci.
|EMPOLI
|3
|BENEVENTO
|0
MARCATORI: 73′ Egan, 84′ Monaco, 90′ Huqi
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antoini, 3 Egan(88’Gori), 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Fiorini, 8 Mazzi(65′ Perin), 9 Raballo(45’Campaniello), 10 Mureddu(88’Orlandi), 11 Monaco(88′ Samb)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Gori, 14 Orlandi, 15 Campaniello, 16 Samb, 17 Babalola, 18 Blazic, 19 Chiucchiuini, 20 Perin, 21 Blini, 22 Diousse, 23 Pasalic
ALL. Andrea Filippeschi
BENEVENTO: 1 Mandato, 2 Kwete(88′ Scarpitella), 3 Nonga(82′ Milucci), 4 Del Gaudio, 5 Squillante, 6 Formicola, 7 Manuzzi, 8 Scalici(82’Paolini), 9 Soprano(88′ Cerbone), 10 Giugliano, 11 Grilli(75′ Miranda)
A disposizione: 12 Suppa, 13 Scarpitella, 14 D’Ambrosio, 15 Cerulo, 16 Cerbone, 17 Paolini, 18 Milucci, 19 Miranda, 22 Tagliente
ALL. Stefano De Angelis
Arbitro: Pierludovico Arnese
Assistenti: Martino, Amato
Ammoniti: 69′ Nonga
Espulsi:
- Primo tempo piuttosto contratto con il Benevento che sembrava avere la meglio sull’Empoli da ogni punto di vista, in particolare sul piano dell’intensità. Poi è iniziato lentamente a venire fuori il vero Empoli e nel secondo tempo ha ripreso in mano il pallino del gioco. Ad aprire le danze è stato Egan su un suggerimento alle spalle della difesa di un super positivo Perin, entrato bene dalla panchina. Il raddoppio arriva all’84 con Monaco che si riscatta dall’errore precedente e scavalca il portiere con un tocco sotto morbidissimo. A fare assist è stato Huqi, autore di una prestazione sontuosa e che poco dopo troverà anche la gioia del gol con un destro chirurgico sotto l’incrocio. Empoli che arriva a quota 56 punti in classifica a +15 sullo Spezia secondo, in attesa che questi disputino la propria partita.
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
1′: Subito pericolosissimo il Benvenuto con il colpo di testa ravvicinato di Scalici, miracolo di Versari
3′: Partenza molto aggressiva del Benevento, Empoli che fatica a tenere il ritmo.
6′: Errore di Versari che nella gestione del pallone coi piedi manca il contatto con la palla.
9′: Buona reazione dell’Empoli che ora prova a venire fuori con coraggio.
12′: Prova ad auto-lanciarsi a rete Monaco in contropiede ma si allunga troppo il pallone e dà modo al portiere di intervenire.
17′: Bellissimo cross di Huqi ma su cui nessuno può arrivare. Fin qui partita molto combattuta ma entrambe le squadre faticano ad arrivare al tiro.
21′: Conclusione pericolosa da dentro l’area da parte di Monaco che sfila di poco al lato del palo.
22′: Occasionissima per l’Empoli! Ottima sponda aerea di Fiorini su lancio del portiere e buona conduzione di Raballo che poi davanti al portiere non trova la porta
24′: Ancora occasione Empoli! Schema da calcio d’angolo per la pizzata sul primo palo da parte di Monaco che trova Rugani solo in area, il difensore tenta la conclusione ma colpisce debolmente.
29′: Conclusione da fuori da parte di Del Gaudio che costringe Versari a respingere in angolo
30′: Rischia la presa Versari su angolo e sul colpo di testa di un avversario salva sulla linea Egan
32′: Ancora impegnato Versari da un tiro da fuori, stavolta è pronta la difesa a spazzare il pallone vagante.
37′: In questo finale di primo tempo sembra avere la meglio il Benevento che riesce a vincere ogni contrasto ed arrivare per primo sulle seconde palle.
42′: Salvataggio incredibile di Antonini! Recupero bene palla Del Gaudio e lancia in contropiede Kwete che poi prova a servire il compagno al centro ma Antonini in allungo manda il pallone in angolo
44′: Grandissimo doppio salvataggio di Versari su un pallone che aveva preso un rimbalzo strano e poi lo toglie dalla testa di un avversario
45′: 1 minuto di recupero
46′: Cross di Egan e colpo di testa di Mureddu che non riesce però a dare forza.
46′: Finisce il primo tempo!
SECONDO TEMPO
45′: Nell’Empoli fuori Raballo dentro Campaniello
45′: Inizia il secondo tempo!
48′: Buon recupero alto di Egan e contropiede che si chiude con il tentativo di tiro di Mazzi che spara alto.
51′: Tenta di controllare un cross potente Monaco ma non riesce a domare il pallone.
57′: Ritmo partita adesso più lento, entrambe le squadre stanno gestendo le energie in vista del finale di partita
60′: Su calcio d’angolo sbaglia di testa Bembnista da pochi passi
64′: Fatica adesso l’Empoli a costruire azioni d’attacco pericolose. Dopo il cambio si sente la mancanza di Raballo sui lanci lunghi.
65′: Nell’Empoli fuori Mazzi dentro Perin
73′: GOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Break centrale di Perin che vince un contrasto al limite dell’area e riesce a servire l’inserimento dell’accorrente Egan che col sinistro batte il portiere sul primo palo.
75′: Nel Benevento fuori Grilli dentro Miranda
79′: Palla stratosferica col sinistro di Huqi per Monaco che solo davanti al portiere calcia alto.
82′: recupera alto Huqi e serve Campaniello al limite per la conclusione che però non inquadra il bersaglio.
82′: Nel Benevento Fuori Nonga dentro Milucci e fuori Scalici dentro Paolini
84′: GOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Ancora un assist al bacio da parte di Huqi per Monaco che stavolta rimane freddo e supera il portiere con un tocco sotto
88′: Nel Benevento fuori Soprano dentro Cerbone e fuori Kwete dentro Scarpitella. Nell’Empoli fuori Mureddu dentro Gori, fuori Egan dentro Orlandi, fuori Monaco dentro Samb.
90′: 4 minuti di recupero.
90′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Campaniello in posizione esterna trova l’imbucata per l’inserimento di uno straordinario Huqi che incrocia col destro e trova l’incrocio.
93′: Calcio di punizione da lontanissimo di Giugliano che calcia fortissimo all’incrocio dei pali e costringe Versari a respingere in angolo
94′: Finisce la partita !
su YouTube in diretta
Un primo tempo senza mordente e confusionario da parte degli azzurri, Benevento più bello da vedere e piuttosto pericoloso. Squadra che sembra in leggero calo di prestazioni già da qualche partita, non vorrei che il notevole vantaggio sulla seconda in classifica abbia tolto quella fame che devi avere tutte le volte che si scende in campo. A Filip peschi.. suonar la tromba.. per svegliarli in questo secondo tempo.
T’ha letto
Bravi, e speriamo davvero che sia un bel weekend questo per giovani e grandi soprattutto!
Huki 2 assist e un gol!
Domanda…potremmo fare Primavera A andando in C?… credo di No… sarebbe la fine anche del settore giovanile… domani tutti allo stadio
È 4 mesi che lo dico….. ma a tutti fino a 2 settimane fa, non se rendevano conto…. o facevano finta….
Il campionato ormai è in cassaforte 12 punti di vantaggio con sei partite da disputare. Peccato se per la retro sessione della prima squadra saltasse la primavera 1
il problema è che con la retrocessione in serie C salta la Primavera?!??? La retrocessione dell’Empoli nel calcio minore, è probabilmente la fine del calcio a Empoli!!!!
Motivo per cui la società dovrebbe svegliarsi. Se andiamo in C sparisce tutto quello che c’è oggi. Campionato scherzo questo che come dissi ad agosto avremmo vinto con 12/15 punti sulla seconda.
A partire dalla stagione 2021-2022 il Campionato Primavera 1 passa a 18 squadre e viene abolita la norma che vincolava la partecipazione al Campionato Primavera 1 alle sole squadre delle società militanti in Serie A e Serie B. Pertanto, la partecipazione viene aperta anche alle formazioni Under-19 di società militanti in Serie C.
Bene Fabrizio… meglio così…
Sospiro di sollievo ma….caxxo salviamoci!!!
Anche perché la nidiata dei 2008/2009 è veramente forte! Sono quasi tutti nelle Nazionali giovanili….