Terza gara nel giro di una settimana e domani al Castellani arriva il Pescara. Inutile stare a fare tanti giri di parole, domani più che mai la squadra ha l’obbligo di vincere, poco importa il come. Vediamo le ultime.

In casa azzurra la certezza è data dalla prosecuzione tattica con la difesa a quattro. Davanti la formazione è tutta da scrivere ed un rebus anche in relazione alle condizioni di alcuni giocatori che verranno valutati fisicamente soltanto a poche ore dal match. La sensazione è che si possa partire con un 4-3-2-1 (o 3-3 davanti). Ghion torna a disposizione ma partirà dalla panchina, mentre Elia purtroppo non recupera. In difesa ballottaggio Moruzzi-Obaretin. Shpendi ci sarà e dal primo minuto e davanti dovrebbe muoversi anche Saporiti. Ballottaggio Fila-Nasti.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Elia.

Mister Caserta sa che domani conta vincere e che il resto dei discorsi lascerà il tempo che trova. Gara campale anche secondo il mister.

Il Pescara di Gorgone potrebbe partire con un 4-3-2-1. Di Nardo terminale offensivo con Acampora ed Insigne a supporto. L’ex Brugman dovrebbe andare in cabina di regia con poi un dubbio a centrocampo tra Berardi e Caligara. Dubbio anche in difesa dove si giocano una maglia Gravillon e Letizia. Non saranno del match gli indisponibili Tsadjout, Pellacani, Merola e Desplanches.

Il tecnico Gorgone non parlerà alla vigilia del match.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-2-1: Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes; Degli Innocenti, Shpendi, Saporiti; Fila.

4-3-2-1: Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Berardi; Acampora, Insigne; Di Nardo.