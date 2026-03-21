Terza gara nel giro di una settimana e domani al Castellani arriva il Pescara. Inutile stare a fare tanti giri di parole, domani più che mai la squadra ha l’obbligo di vincere, poco importa il come. Vediamo le ultime.
In casa azzurra la certezza è data dalla prosecuzione tattica con la difesa a quattro. Davanti la formazione è tutta da scrivere ed un rebus anche in relazione alle condizioni di alcuni giocatori che verranno valutati fisicamente soltanto a poche ore dal match. La sensazione è che si possa partire con un 4-3-2-1 (o 3-3 davanti). Ghion torna a disposizione ma partirà dalla panchina, mentre Elia purtroppo non recupera. In difesa ballottaggio Moruzzi-Obaretin. Shpendi ci sarà e dal primo minuto e davanti dovrebbe muoversi anche Saporiti. Ballottaggio Fila-Nasti.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Elia.
Mister Caserta sa che domani conta vincere e che il resto dei discorsi lascerà il tempo che trova. Gara campale anche secondo il mister.
Il Pescara di Gorgone potrebbe partire con un 4-3-2-1. Di Nardo terminale offensivo con Acampora ed Insigne a supporto. L’ex Brugman dovrebbe andare in cabina di regia con poi un dubbio a centrocampo tra Berardi e Caligara. Dubbio anche in difesa dove si giocano una maglia Gravillon e Letizia. Non saranno del match gli indisponibili Tsadjout, Pellacani, Merola e Desplanches.
Il tecnico Gorgone non parlerà alla vigilia del match.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
4-3-2-1: Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes; Degli Innocenti, Shpendi, Saporiti; Fila.
4-3-2-1: Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Berardi; Acampora, Insigne; Di Nardo.
Ballottaggio Obaretin Moruzzi? Spero che sia solo per parlare perché il primo non è un terzino e non lo sa fare…. Su Fila/Nasti? beh…. non esiste magari il ballottaggio tra Fila e Popov, ma non Nasti…. domani si può giocare tranquillamente con il 4321, anzi è l’unico schema possibile dai gli uomini a disposizione….
Bè non direi caro Riccardo … mancando Elia … il modulo migliore sarebbe ritornare al nostro amato 4 3 1 2 … del tutto fattibile e preferibile … non facciamo il solito errore fatto in precedente partita casalinga (seppur Shpendi punta in fondo in fondo lo era ma col 4 3 2 1 giocava fin troppo distante dall’altro attaccante) … BISOGNA PARTIRE CON 2 PUNTE … 2 PUNTE FIN DALL’INIZIO … PARTITA DA VINCERE!
Abbiamo usurato e spompato Elia, adesso il prossimo sarà Shpendi…
Il ballottaggio in avanti dovrebbe essere tra Popov e Fila, con Nasti in tribuna ad imparare come non andare in off side (dall’alto lo capirebbe meglio).
visto i risultati odierni l importante odierni puntare dritti alla vittoria potremmo avere la salvezza in tasca.
Hanno perso sia Padova che Spezia, speriamo perda anche il Mantova…
3 Juve Stabia
1 Spezia
0 Padova
1 Palermo
Domani bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo. Tutti
Sembra davvero che il Cielo ci stia finalmente aiutando.
Per favore stiamo zitti… non parliamo di fortuna, sfortuna …. vediamo domani alle 17, fino ad allora muti….
Se non vinci domani contro l’ultima in classifica dopo 12 giornate(se non sbaglio) che non si vince vuol dire che si merita la serie C punto e basta. Io farei giocare Shpendi e Popov davanti che alla fine si sono rivelate le due punte più forti. Speriamo bene..
Ma certo!
Non devi perdere , se vinci meglio ma vietato perdere….ecco perché il pari potrebbe essere un buon risultato vedendo e sperando negli altri risultati