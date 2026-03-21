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Elia assenza devastante ma….non abbiamo alternative ai tre punti domani. E possiamo farli!
Lo penso anch’io, e questo allenatore mi sta convincendo sempre di più.
La salvezza non può prescindere da vittorie con Pescara ed Entella in casa…e qualche altro punto…con Avellino se vengono per play off al massimo pareggiamo… quindi…occhio a Insigne ma domani va vinta
Elia non ci ha fatto vincere nelle 12 partite precedenti e se fosse proprio lui a frenare gli allenatori !
Guarda che senza si può avere più moduli da cui poter scegliere …
Mi è piaciuta la conferenza stampa…. concetti semplici, il Mister mi sembra uno semplice e concreto…. un Mister operaio, non filosofo…. mi piace!!!
C’era Pellegri nel girone d’andata,Caserta…c’era Pellegri…,
Per me mette Popov centravanti con Shpendi che gli gira intorno.
Vi do una chicca: Pagliuca al Padova (e ora aspettiamo le inevitabili smentite o prese in giro…)