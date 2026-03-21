Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani contro il Pescara, il tecnico azzurro Fabio Caserta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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8 Commenti

  3. La salvezza non può prescindere da vittorie con Pescara ed Entella in casa…e qualche altro punto…con Avellino se vengono per play off al massimo pareggiamo… quindi…occhio a Insigne ma domani va vinta

  4. Elia non ci ha fatto vincere nelle 12 partite precedenti e se fosse proprio lui a frenare gli allenatori !
    Guarda che senza si può avere più moduli da cui poter scegliere …

  5. Mi è piaciuta la conferenza stampa…. concetti semplici, il Mister mi sembra uno semplice e concreto…. un Mister operaio, non filosofo…. mi piace!!!

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