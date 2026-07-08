Come detto ieri, manca davvero poco all’apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 26/27. A giorni dovrebbero essere rilasciate tutte le informazioni per la sottoscrizione, a partire dalla cosa più importante che sono i costi. Nel frattempo si è però già palesata la cartellonistica relativa alla campagna abbonamenti e si è svelato il claim: RADICI PROFONDE.

Immaginiamo che in questo slogan ed in questa immagine, molto particolare, l’Empoli voglia richiamare il senso di appartenenza, la propria storia e il legame con il territorio. Un intreccio di radici blu che si sviluppa sia verso l’alto che verso il basso, con lo stemma del club al centro, come a simboleggiare che tutto nasce e si alimenta dall’identità azzurra.

Aspettiamo adesso che vengano diramate in forma ufficiale tutte la info. Prezzi, date per la prelazione, date per la vendita libera. Vedremo alla fine quello che sarà il numero di tessere emesse, con la forte sensazione che sarà difficile fare meglio dello scorso anno. Dal manifesto si evince anche la conferma di tutti gli sponsor della passata stagione, all’appello mancherebbe però “Elite Top Fight”