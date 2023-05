Si è giocata la 37a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con l’anticipo di Marassi tra Samp e Sassuolo finito in pareggio e con il commovente saluto del pubblico doriano al capitano Fabio Quagliarella. Nelle altre gare tracollo dello Spezia nell’importantissima gara contro il Torino; vincono i granata con un clamoroso 4-0. Il Verona non ne approfitta e conquista soltanto un punto contro un Empoli già salvo ma che si è giocato la sua partita fino alla fine senza regalare nulla e trovando il gol del pareggio al 96′ con Stojanovic. Adesso Spezia e Verona sono appaiate a 31 punti e si giocheranno la salvezza negli ultimi 90 minuti della stagione. Dalla corsa esce il Lecce che raggiunge la salvezza matematica a Monza in una partita dalle mille emozioni; prima il Monza fallisce un calcio di rigore all’83 del possibile vantaggio poi il Lecce conquista un rigore al 99′ minuto che trasforma pochi minuti dopo al termine di una partita infinita. Nelle zone alte l’Inter conferma il suo momento di grande forma battendo anche l’Atalanta e conquista l’accesso alla prossima Champions League. Adesso per i nerazzurri testa esclusivamente alla finale di Coppa Campioni del 10 giugno a Istanbul. Anche il Milan conquista i tre punti e la qualificazione alla prossima Champions. Per la Juve continua l’anno nero tra campo e questioni extra.

Nel prossimo weekend si giocherà l’ultima giornata di Serie A.

Questi i risultati e la classifica:

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-2

SALERNITANA-UDINESE 3-2

SPEZIA-TORINO 0-4

FIORENTINA-ROMA 2-1

INTER-ATALANTA 3-2

VERONA-EMPOLI 1-1

BOLOGNA-NAPOLI 2-2

MONZA-LECCE 0-1

LAZIO-CREMONESE 3-2

JUVENTUS-MILAN 0-1