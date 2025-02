Si è giocata la 24a giornata di Serie A che si è aperta venerdì sera con la vittoria della Juventus a Como grazie a un altra doppietta di Kolo Muani, al quinto gol nelle ultime tre partite giocate. Il Como recrimina nel finale per un possibile rigore a favore sul risultato di 1-1. Nelle gare del sabato l’Atalanta travolge il Verona chiudendo la gara già nel primo tempo sul 4-0, nella ripresa il 5-0 finale mentre il Milan vince, non incantando, a Empoli grazie alle reti di Leao e Gimenez. Le due squadre hanno chiuso il match in dieci uomini per le espulsioni di Tomori e Marianucci. In parità la sfida tra il Torino e il Genoa con grandi polemiche nel finale per un rigore netto negato al Torino. Nelle gare della domenica vittoria della Roma a Venezia con un rigore di Dybala mentre nello scontro salvezza il Cagliari batte il Parma e risale in classifica. La Lazio rifila cinque reti al Monza e fa saltare la panchina di Bocchetti. E’ fatta per il ritorno di Nesta. Parità senza reti tra Lecce e Bologna e 1-1il posticipo tra Napoli e Udinese. Chiuderà la giornata il posticipo di stasera Inter-Fiorentina.

Questi i risultati e la classifica:

COMO-JUVENTUS 1-2

VERONA-ATALANTA 0-5

EMPOLI-MILAN 0-2

TORINO-GENOA 1-1

VENEZIA-ROMA 0-1

CAGLIARI-PARMA 2-1

LAZIO-MONZA 5-1

LECCE-BOLOGNA 0-0

NAPOLI-UDINESE 1-1

INTER-FIORENTINA Stasera ore 20:45