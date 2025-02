Risale alla parte finale dello scorso campionato l’ultimo precedente azzurro in Friuli. Una partita molto sentita, essendo uno scontro diretto per quella salvezza, una partita non priva di emozioni e decisioni particolari. Il match terminò sul punteggio di 1-1 in virtù di due calci di rigore trasformati: prima Niang per noi, poi Samardzic per i bianconeri. Rivediamo le immagini salienti di quella gara: