Dopo la pesante sconfitta di oggi con la Lazio ( 5-1 per la squadra di Baroni), il Monza ha deciso di esonerare l’allenatore Salvatore Bocchetti. Per lui uno score molto negativo; nelle sette partite giocate sotto la sua guida tecnica, sei sconfitte e una vittoria con la squadra che occupa l’ultimo posto in classifica con 13 punti.

Da quanto trapela, torna in panchina Alessandro Nesta. L’accordo dovrebbe essere già fatto, manca soltanto l’annuncio ufficiale.