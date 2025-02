Si è giocata la 25a giornata che si è aperta venerdì con la vittoria in rimonta del Bologna sul Torino; passa in vantaggio la squadra di Italiano con Ndoye poi il Torino capovolge la situazione con Vlasic e Elmas, arriva il pareggio del Bologna ancora con Ndoye e al 90′ clamoroso autogol di Biraghi per la vittoria finale dei rossoblù. L’Atalanta viene fermata dal pari da un ottimo Cagliari mentre nel big match dell’Olimpico finisce in parità tra Lazio e Napoli una partita ricca di gol. Il Milan batte di misura il Verona con il gol del nuovo attaccante Gimenez. Colpaccio del Como a Firenze trascinato dalle grandi giocate di Diao e Nico Paz mentre finisce senza reti tra Monza e Lecce. L’Udinese travolge l’Empoli mentre la Roma espugna Parma con un eurogol su punizione di Soulè. Nel posticipo la Juventus batte l’Inter con un gol di Conceicao. Prima la squadra nerazzurra aveva fallito almeno due occasioni clamorose per portarsi in vantaggio. In classifica il Napoli resta avanti di due punti sull’Inter. Chiuderà la giornata il posticipo di stasera Genoa-Venezia.

Questi i risultati e la classifica:

BOLOGNA-TORINO 3-2

ATALANTA-CAGLIARI 0-0

LAZIO-NAPOLI 1-2

MILAN-VERONA 1-0

FIORENTINA-COMO 0-2

MONZA-LECCE 0-0

UDINESE-EMPOLI 3-0

PARMA-ROMA 0-1

JUVENTUS-INTER 1-0

GENOA-VENEZIA Stasera ore 20:45

La Classifica:

NAPOLI 56 punti (25 partite giocate)

INTER 54

ATALANTA 51

JUVENTUS 46

LAZIO 46

FIORENTINA 42

MILAN 41

BOLOGNA 41

ROMA 37

UDINESE 33

TORINO 28

GENOA 27

COMO 25

CAGLIARI 25

LECCE 25

VERONA 23

EMPOLI 21

PARMA 20

VENEZIA 16

MONZA 14