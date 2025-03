Si è giocata la 27a giornata che si è aperta venerdì con la vittoria di misura della Fiorentina sul Lecce con un gol di Gosens. La squadra viola rischia ma nel finale sbaglia anche un rigore con Beltran. In parità lo scontro scudetto Napoli-Inter con i nerazzurri che passano in vantaggio grazie a una magica punizione di Dimarco ma nel finale vengono raggiunti dalla rete del neo entrato Billing. Non ne approfitta l’Atalanta che viene fermata dal pari in casa con il Venezia. Le tre squadre restano in tre punti. Prosegue il momento magico dell’Udinese che batte il Parma con un rigore di Thauvin. Il Torino sbanca Monza e per la squadra di Nesta le speranze salvezza sono ormai ridotte al lumicino. Primo gol in Serie A per il giovane Casadei. Il Bologna conquista un altro importante successo in rimonta, va sotto con il Cagliari per un gol di Piccoli e poi nella ripresa, come successo giovedì nel recupero con il Milan, ribalta la situazione con la doppietta di Orsolini. A Genova buon punto per l’Empoli ma il rammarico è grande perchè gli azzurri vengono raggiunti nel finale a causa di una papera clamorosa del portiere Silvestri. La Roma vince ancora e batte in rimonta il Como rimasto in dieci uomini nella ripresa per l’espulsione di Kempf mentre nel posticipo la Lazio sbanca San Siro e aggrava la crisi di un Milan alla terza sconfitta consecutiva. Nel posticipo del lunedì la Juve batte il Verona con le reti di Thuram e Koopmeiners.

Questi i risultati e la classifica:

FIORENTINA-LECCE 1-0

ATALANTA-VENEZIA 0-0

NAPOLI-INTER 1-1

UDINESE-PARMA 1-0

MONZA-TORINO 0-2

BOLOGNA-CAGLIARI 2-1

GENOA-EMPOLI 1-1

ROMA-COMO 2-1

MILAN-LAZIO 1-2

JUVENTUS-VERONA 2-0