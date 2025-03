Dopo 28 gare disputate (stasera il posticipo Lazio-Udinese) vediamo la classifica a confronto con la passata stagione con le stesse partite disputate. Nelle alte zone grande balzo del Napoli, attualmente secondo, con ben 16 punti in più, in calo l’Inter anche se finora è la capolista del campionato. L’ Atalanta conferma la sua ennesima grande stagione con undici punti in più. Per quanto riguarda la lotta salvezza l’Empoli è con un saldo negativo di tre punti mentre il tracollo è del Monza con addirittura venticinque punti in meno mentre è invariata la situazione di Cagliari, Verona e Lecce.

Questo il confronto squadra per squadra:

Inter 61 punti (-14 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 28 giornate di Serie A)

Napoli 60 (+16)

Atalanta 58 (+11)

Juventus 52 (-6)

Lazio 50 (+10)

Bologna 50 (-1)

Roma 46 (-2)

Fiorentina 45 (+2)

Milan 44 (-15)

Udinese 39 (+15)

Torino 35 (-3)

Genoa 32 (-1)

Como 29 (in Serie B)

Cagliari 26 (=)

Hellas Verona 26 (=)

Lecce 25 (=)

Parma 24 (in Serie B)

Empoli 22 (-3)

Venezia 19 (in Serie B)

Monza 14 (-25)