Si è giocata la 13a giornata di B che si è aperta venerdì sera con il pareggio scoppiettante tra Catanzaro e Pescara per 3-3 che ha visto il debutto del nuovo allenatore Gorgone sulla panchina abruzzese. Non va oltre il pari il Palermo a Chiavari e nel finale viene contestato dai propri tifosi. Bella vittoria dell’Empoli che espugna Avellino per 3-0 mentre il Venezia vince il derby con il Padova. Il Frosinone continua a stupire e sbanca anche Bari mentre nelle gare della domenica il Monza batte il Cesena per la settima vittoria consecutiva e resta al primo posto in solitaria. Larga vittoria del Mantova nello scontro diretto con lo Spezia con la squadra ligure che si porta subito in vantaggio per poi crollare per 4-1. Il Modena viene fermato dal pari interno dal Sudtirol mentre nel posticipo di stasera torna al successo la Sampdoria che batte la Juve Stabia grazie a un rigore di Coda contestatissimo dagli avversari e si porta al terz’ultimo posto in classifica.
Questi i risultati e la classifica:
CATANZARO-PESCARA 3-3
V.ENTELLA-PALERMO 1-1
CARRARESE-REGGIANA 0-0
AVELLINO-EMPOLI 0-3
PADOVA-VENEZIA 0-2
BARI-FROSINONE 2-3
MODENA-SUDTIROL 0-0
MANTOVA-SPEZIA 4-1
MONZA-CESENA 1-0
SAMPDORIA-JUVE STABIA 1-0
Ottavi! Superiamo la Juve Stabia per via dei gol segnati.