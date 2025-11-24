Si è giocata la 13a giornata di B che si è aperta venerdì sera con il pareggio scoppiettante tra Catanzaro e Pescara per 3-3 che ha visto il debutto del nuovo allenatore Gorgone sulla panchina abruzzese. Non va oltre il pari il Palermo a Chiavari e nel finale viene contestato dai propri tifosi. Bella vittoria dell’Empoli che espugna Avellino per 3-0 mentre il Venezia vince il derby con il Padova. Il Frosinone continua a stupire e sbanca anche Bari mentre nelle gare della domenica il Monza batte il Cesena per la settima vittoria consecutiva e resta al primo posto in solitaria. Larga vittoria del Mantova nello scontro diretto con lo Spezia con la squadra ligure che si porta subito in vantaggio per poi crollare per 4-1. Il Modena viene fermato dal pari interno dal Sudtirol mentre nel posticipo di stasera torna al successo la Sampdoria che batte la Juve Stabia grazie a un rigore di Coda contestatissimo dagli avversari e si porta al terz’ultimo posto in classifica.

Questi i risultati e la classifica:

CATANZARO-PESCARA 3-3

V.ENTELLA-PALERMO 1-1

CARRARESE-REGGIANA 0-0

AVELLINO-EMPOLI 0-3

PADOVA-VENEZIA 0-2

BARI-FROSINONE 2-3

MODENA-SUDTIROL 0-0

MANTOVA-SPEZIA 4-1

MONZA-CESENA 1-0

SAMPDORIA-JUVE STABIA 1-0