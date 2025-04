Dopo i violenti scontri avvenuti domenica in occasione del derby Lazio-Roma, il ministero dell’Interno ha comunicato alla Figc di aver disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Roma per le prossime tre partite in calendario. Inoltre nella prossima stagione non sarà consentito disputare in notturna le partite a rischio per l’ordine pubblico.

Per i tifosi della Roma lo stop alle trasferte riguarda le gare contro Inter, Atalanta e Torino; per la Lazio invece quelle contro il Genoa, l’Empoli e l’Inter. Quindi in occasione della 35a giornata i tifosi biancocelesti non saranno presenti al Castellani di Empoli.