EMPOLI 3 CAGLIARI 3

EMPOLI: 1 Poggiolini, 2 Paolieri, 3 Pauliuc(42st Tempre), 4 Tosto, 5 Rolla(6st Alfani), 6 Tatti, 7 Lamberta(16st Massarelli), 8 Forciniti, 9 Fiorini(42st Torri), 10 Longo(16st Mboumbou), 11 Coppola

A disposizione: 12 Rok, 13 Alfani, 14 Biscontin, 15 Capacci, 16 Tempre, 17 Bicchierini, 18 Torri, 19 Mboumbou, 20 Massarelli

ALL. Andrea Lisuzzo

CAGLIARI: 1 Sarno, 2 Pasquale(45′ Zedda), 3 Mellino(45′ Paolucci), 4 Serra(20st Russo), 5 Cherchi(20st Storri), 6 Volpe, 7 Asproni, 8 Piseddu(31′ Lai), 9 Saba(45st+2 Boi), 10 Ardau(45’Grandu), 11 Trepy Yael Fritz Junior

A disposizione: 12 Binifacio, 13 Paolucci, 14 Storri, 15 Lai, 16 Minnelli, 17 Boi, 18 Grandu, 19 Russo, 20 Zedda

ALL. Claudio Bellucci

Arbitro: Lorenzo Nencioni

Assistenti: Pellegrini, Tarocchi

Ammoniti: 26′ Ardau, 40′ Grandu, 45st+5 Asproni, 45st+5 Russo

Espulsi: nessuno

Marcatori:35′ Tatti (E), 45′ Tosto (E), 58′ Longo (E), 65′ Lai (C), 78′ Saba (C), 81′ Zedda (C)

Tanti rimpianti per la squadra allenata da mister Lisuzzo in una partita che vedeva avanti l’Empoli per 3 a 0 fino al 65′ e con diverse occasioni da gol sprecate. A portare avanti gli azzurri ci pensa Tatti con una magia direttamente da calcio d’angolo su cui il portiere avversario non può nulla. Il raddoppio è firmato da Tosto che è il più veloce ad avventarsi sulla ribattuta dopo il tiro del suo compagno Fiorini. Empoli che rischia subito dopo di vanificare quanto di buono fatto finora concedendo un rigore agli sgoccioli del primo tempo, parato però da Poggiolini che ipnotizza Saba. Dopo lo spavento nel finale l’Empoli torna in campo con la giusta cattiveria e su un’azione insistita di Longo, che oggi è stato il faro della manovra offensiva azzurra, arriva anche il 3-0. Da qui in poi è black-out totale dell’Empoli. Al 19′ Lai si procura un rigore e si incarica della battuta portando il risultato sul 3-1. Gli ospiti si rendono pericolosi più volte e l’Empoli sembra non essere in grado di reagire. Al 34′ accorciano ancora le distanze grazie alla velocità di Yael che serve il tap-in vincente di Grandu. Dopo 6 minuti arriva anche il pareggio su mischia da calcio d’angolo da cui esce vincitore Zedda. Empoli che forse si è abbassato troppo presto senza però riuscire a gestire la partita.