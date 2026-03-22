E M P O L I 2 P E S C A R A 1

9′ Shpendi, 33′ Lovato, 40′ Di Nardo

EMPOLI (4-3-2-1) : Fulignati; Curto, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti (27′ Haas) ; Shpendi, Saporiti; Popov.

A Disp: Perisan, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ghion, Nasti, Ignacchiti, Candela, Bianchi.

Allenatore: Fabio Caserta

PESCARA (4-3-2-1) : Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Acampora, Insigne; Di Nardo.

A Disp: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Altare, Gravillon, Olzer, Russo, Olivieri, Berardi, Corbo.

Allenatore: Giorgio Gorgone

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Belsanti/Luciani. VAR: Camplone/Cosso.

Espulso: 13′ Acampora (P),

Ammoniti: 2′ Yepes (E), 26′ Degli Innocenti (E), 32′ Di Nardo (P),

LIVE MATCH

2° Tempo

48′- Destro di Valzania da posizione defilata finisce a lato. Si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio sul Pescara per 2-1, decidono al momento le reti di Shpendi e Lovato per gli azzurri nel primo quarto d’ora, poi Di Nardo ha riaperto la gara per gli abruzzesi. La squadra di Gorgone è in dieci per l’espulsione di Acampora avvenuta al 13′.

47′- Buona lettura di Guarino in anticipo su Di Nardo, sull’altra sponda Capellini intercetta il cross di Moruzzi.

46′- Fischiato un fallo di mano ad Acampora, punizione in favore degli azzurri.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Shpendi ruba palla ma il suo passaggio per Saporiti è troppo corto.

43′- Di Nardo! messo in movimento da Caligara! il suo sinistro respinto sul suo palo da Fulignati

41′- Terzo corner per l’Empoli. Stavolta il colpo di testa di Popov finisce sopra la traversa.

40′- Il Pescara accorcia le distanze, Di Nardo scatta sul filo del fuorigioco aggira Fulignati mettendo la palla nella porta vuota

37′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi. Si riparte con una punizione per il Pescara.

35′- Partita decisamente in discesa per gli uomini di Caserta.

33′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Sul secondo angolo della partita arriva il raddoppio, stavolta è Lovato a raccogliere il cross di Saporiti, il suo terzo tempo nel cuore dell’area permette di infilare la sfera alla sinistra di Saio vanamente proteso in tuffo

33′- Brugman concede il secondo angolo all’Empoli opponendosi al destro di Haas.

32′- Fulignati anticipa Di Nardo che lo travolge. Arriva il terzo ammonito della gara, ne fa le spese l’attaccante del Pescara.

31′- Saporiti! destro velenoso dai 18 metri non inquadra la porta di Saio finendo alla sua sinistra.

29′- Popov! l’attaccante ucraino vince il duello aereo con Capellini ma non inquadra la porta.

27′- Caserta viene costretto ad effettuare il primo cambio: Haas prende il posto Degli Innocenti.

27′- Problemi per il centrocampista dell’Empoli che potrebbe lasciare il campo.

26′- Degli Innocenti è il secondo calciatore azzurro a finire nella lista dei cattivi. Punito il suo intervento in ritardo su Letizia

25′- Fischiato un fallo in attacco agli azzurri per un fallo di Lovato su Cagnano.

23′- Popov! l’attaccante ucraino cerca di correggere il cross di Moruzzi con palla a lato di poco alla sinistra di Saio.

21′- L’espulsione di Acampora al 13′ è sicuramente un episodio che potrebbe essere decisivo. Gli azzurri dovranno avere la forza per capitalizzarlo, considerato anche il vantaggio di una rete.

19′- Si procura un calcio di punizione il Pescara dal proprio fronte sinistra. Cross di Insigne allontanato dalla retroguardia azzurra.

17′- Saporiti punta Letizia entra in area, ma il suo cross viene intercettato.

15′- Ripartenza degli azzurri, Degli Innocenti per Saporiti che scivola favorendo la chiusura degli abruzzesi.

13′- Attenzione! cambia il colore del cartellino, viene sventolato sotto il naso ad Acampora il rosso e non il giallo dopo la revisione al Var.

11′- Acampora è il primo ammonito del Pescara per fallo su Degli Innocenti

9′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Shpendi sugli sviluppi del primo angolo della gara. Yepes la scodella all’interno dell’area piccola, Curto e Lovato riescono a portar via i centrali avversari permettendo all’attaccante albanese di colpire comodamente di testa non lasciando scampo a Saio

8′- Saporiti! Sinistro da dentro l’area dell’ex Lucchese alzato in angolo da Saioi.

7′- Curto si procura un calcio di punizione all’altezza dell’out destro.

6′- Nulla di fatto sul successivo tiro dalla bandierina per gli uomini di Giorgio Gorgone.

5′- Chiusura fondamentale di Lovato su Valzania concedendo il primo angolo al Pescara.

4′- Prima discesa di Moruzzi sulla sinistra, allontana Bettella in anticipo su Popov poi la palla si perde docile dalle parti di Saio.

2′- Yepes è il primo ammonito del match per un intervento in ritardo su Acampora. Sulla punizione susseguente il destro di Acampora respinto dal muro azzurro.

1′- L’Empoli in completa casacca azzurra gioca il primo pallone del confronto.

0′ – Curto scelto per andare dentro dal primo minuto e poi c’è il ritorno di Popov dall’inizio. Per il resto formazione come annunciata.

1° Tempo