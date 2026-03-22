E M P O L I2
P E S C A R A1

9′ Shpendi, 33′ Lovato, 40′ Di Nardo

EMPOLI (4-3-2-1) : Fulignati; Curto, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti (27′ Haas) ; Shpendi, Saporiti; Popov.

A Disp: Perisan, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ghion, Nasti, Ignacchiti, Candela, Bianchi.

Allenatore: Fabio Caserta

PESCARA (4-3-2-1) : Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Acampora, Insigne; Di Nardo.

A Disp: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Altare, Gravillon, Olzer, Russo, Olivieri, Berardi, Corbo.

Allenatore: Giorgio Gorgone

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Belsanti/Luciani. VAR: Camplone/Cosso.

Espulso: 13′ Acampora (P),

Ammoniti: 2′ Yepes (E), 26′ Degli Innocenti (E), 32′ Di Nardo (P),

LIVE MATCH

2° Tempo

48′- Destro di Valzania da posizione defilata finisce a lato. Si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio sul Pescara per 2-1, decidono al momento le reti di Shpendi e Lovato per gli azzurri nel primo quarto d’ora, poi Di Nardo ha riaperto la gara per gli abruzzesi. La squadra di Gorgone è in dieci per l’espulsione di Acampora avvenuta al 13′.

47′- Buona lettura di Guarino in anticipo su Di Nardo, sull’altra sponda Capellini intercetta il cross di Moruzzi.

46′- Fischiato un fallo di mano ad Acampora, punizione in favore degli azzurri.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Shpendi ruba palla ma il suo passaggio per Saporiti è troppo corto.

43′- Di Nardo! messo in movimento da Caligara! il suo sinistro respinto sul suo palo da Fulignati

41′- Terzo corner per l’Empoli. Stavolta il colpo di testa di Popov finisce sopra la traversa.

40′- Il Pescara accorcia le distanze, Di Nardo scatta sul filo del fuorigioco aggira Fulignati mettendo la palla nella porta vuota

37′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi. Si riparte con una punizione per il Pescara.

35′- Partita decisamente in discesa per gli uomini di Caserta.

33′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Sul secondo angolo della partita arriva il raddoppio, stavolta è Lovato a raccogliere il cross di Saporiti, il suo terzo tempo nel cuore dell’area permette di infilare la sfera alla sinistra di Saio vanamente proteso in tuffo

33′- Brugman concede il secondo angolo all’Empoli opponendosi al destro di Haas.

32′- Fulignati anticipa Di Nardo che lo travolge. Arriva il terzo ammonito della gara, ne fa le spese l’attaccante del Pescara.

31′- Saporiti! destro velenoso dai 18 metri non inquadra la porta di Saio finendo alla sua sinistra.

29′- Popov! l’attaccante ucraino vince il duello aereo con Capellini ma non inquadra la porta.

27′- Caserta viene costretto ad effettuare il primo cambio: Haas prende il posto Degli Innocenti.

27′- Problemi per il centrocampista dell’Empoli che potrebbe lasciare il campo.

26′- Degli Innocenti è il secondo calciatore azzurro a finire nella lista dei cattivi. Punito il suo intervento in ritardo su Letizia

25′- Fischiato un fallo in attacco agli azzurri per un fallo di Lovato su Cagnano.

23′- Popov! l’attaccante ucraino cerca di correggere il cross di Moruzzi con palla a lato di poco alla sinistra di Saio.

21′- L’espulsione di Acampora al 13′ è sicuramente un episodio che potrebbe essere decisivo. Gli azzurri dovranno avere la forza per capitalizzarlo, considerato anche il vantaggio di una rete.

19′- Si procura un calcio di punizione il Pescara dal proprio fronte sinistra. Cross di Insigne allontanato dalla retroguardia azzurra.

17′- Saporiti punta Letizia entra in area, ma il suo cross viene intercettato.

15′- Ripartenza degli azzurri, Degli Innocenti per Saporiti che scivola favorendo la chiusura degli abruzzesi.

13′- Attenzione! cambia il colore del cartellino, viene sventolato sotto il naso ad Acampora il rosso e non il giallo dopo la revisione al Var.

11′- Acampora è il primo ammonito del Pescara per fallo su Degli Innocenti

9′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Shpendi sugli sviluppi del primo angolo della gara. Yepes la scodella all’interno dell’area piccola, Curto e Lovato riescono a portar via i centrali avversari permettendo all’attaccante albanese di colpire comodamente di testa non lasciando scampo a Saio

8′- Saporiti! Sinistro da dentro l’area dell’ex Lucchese alzato in angolo da Saioi.

7′- Curto si procura un calcio di punizione all’altezza dell’out destro.

6′- Nulla di fatto sul successivo tiro dalla bandierina per gli uomini di Giorgio Gorgone.

5′- Chiusura fondamentale di Lovato su Valzania concedendo il primo angolo al Pescara.

4′- Prima discesa di Moruzzi sulla sinistra, allontana Bettella in anticipo su Popov poi la palla si perde docile dalle parti di Saio.

2′- Yepes è il primo ammonito del match per un intervento in ritardo su Acampora. Sulla punizione susseguente il destro di Acampora respinto dal muro azzurro.

1′- L’Empoli in completa casacca azzurra gioca il primo pallone del confronto.

0′ – Curto scelto per andare dentro dal primo minuto e poi c’è il ritorno di Popov dall’inizio. Per il resto formazione come annunciata.

1° Tempo

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Stefano Scarpetti

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19 Commenti

  14. Non capisco come si faccia a riaprire una partita ormai vicina alla chiusura…. ennesimo gol a bischero…. speriamo che il Mister si faccia sentire…..

  15. siamo veramente dei polli ….prendere un goal assurdo in 10
    su azione non ci riesce fare goal …dobbiamo sempre soffrire e prendere dei goal che non si vedono neanche in serie D

  17. s’è preso un gol che non se lo fanno fare neppure i ragazzini nei campetti in terra, quelli senza neppure un filo d’erba.

  18. Io sinceramente ho visto Yepes in difficoltà in fase difensiva per via del giallo.
    Andrebbe sostituito. Non possiamo rischiare di prendere un secondo giallo e quindi anche noi una espulsione.

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