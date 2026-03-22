|E M P O L I
|2
|P E S C A R A
|1
9′ Shpendi, 33′ Lovato, 40′ Di Nardo
EMPOLI (4-3-2-1) : Fulignati; Curto, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti (27′ Haas) ; Shpendi, Saporiti; Popov.
A Disp: Perisan, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ghion, Nasti, Ignacchiti, Candela, Bianchi.
Allenatore: Fabio Caserta
PESCARA (4-3-2-1) : Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Acampora, Insigne; Di Nardo.
A Disp: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Altare, Gravillon, Olzer, Russo, Olivieri, Berardi, Corbo.
Allenatore: Giorgio Gorgone
ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Belsanti/Luciani. VAR: Camplone/Cosso.
Espulso: 13′ Acampora (P),
Ammoniti: 2′ Yepes (E), 26′ Degli Innocenti (E), 32′ Di Nardo (P),
LIVE MATCH
2° Tempo
48′- Destro di Valzania da posizione defilata finisce a lato. Si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio sul Pescara per 2-1, decidono al momento le reti di Shpendi e Lovato per gli azzurri nel primo quarto d’ora, poi Di Nardo ha riaperto la gara per gli abruzzesi. La squadra di Gorgone è in dieci per l’espulsione di Acampora avvenuta al 13′.
47′- Buona lettura di Guarino in anticipo su Di Nardo, sull’altra sponda Capellini intercetta il cross di Moruzzi.
46′- Fischiato un fallo di mano ad Acampora, punizione in favore degli azzurri.
45′- Assegnati tre minuti di recupero.
44′- Shpendi ruba palla ma il suo passaggio per Saporiti è troppo corto.
43′- Di Nardo! messo in movimento da Caligara! il suo sinistro respinto sul suo palo da Fulignati
41′- Terzo corner per l’Empoli. Stavolta il colpo di testa di Popov finisce sopra la traversa.
40′- Il Pescara accorcia le distanze, Di Nardo scatta sul filo del fuorigioco aggira Fulignati mettendo la palla nella porta vuota
37′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi. Si riparte con una punizione per il Pescara.
35′- Partita decisamente in discesa per gli uomini di Caserta.
33′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Sul secondo angolo della partita arriva il raddoppio, stavolta è Lovato a raccogliere il cross di Saporiti, il suo terzo tempo nel cuore dell’area permette di infilare la sfera alla sinistra di Saio vanamente proteso in tuffo
33′- Brugman concede il secondo angolo all’Empoli opponendosi al destro di Haas.
32′- Fulignati anticipa Di Nardo che lo travolge. Arriva il terzo ammonito della gara, ne fa le spese l’attaccante del Pescara.
31′- Saporiti! destro velenoso dai 18 metri non inquadra la porta di Saio finendo alla sua sinistra.
29′- Popov! l’attaccante ucraino vince il duello aereo con Capellini ma non inquadra la porta.
27′- Caserta viene costretto ad effettuare il primo cambio: Haas prende il posto Degli Innocenti.
27′- Problemi per il centrocampista dell’Empoli che potrebbe lasciare il campo.
26′- Degli Innocenti è il secondo calciatore azzurro a finire nella lista dei cattivi. Punito il suo intervento in ritardo su Letizia
25′- Fischiato un fallo in attacco agli azzurri per un fallo di Lovato su Cagnano.
23′- Popov! l’attaccante ucraino cerca di correggere il cross di Moruzzi con palla a lato di poco alla sinistra di Saio.
21′- L’espulsione di Acampora al 13′ è sicuramente un episodio che potrebbe essere decisivo. Gli azzurri dovranno avere la forza per capitalizzarlo, considerato anche il vantaggio di una rete.
19′- Si procura un calcio di punizione il Pescara dal proprio fronte sinistra. Cross di Insigne allontanato dalla retroguardia azzurra.
17′- Saporiti punta Letizia entra in area, ma il suo cross viene intercettato.
15′- Ripartenza degli azzurri, Degli Innocenti per Saporiti che scivola favorendo la chiusura degli abruzzesi.
13′- Attenzione! cambia il colore del cartellino, viene sventolato sotto il naso ad Acampora il rosso e non il giallo dopo la revisione al Var.
11′- Acampora è il primo ammonito del Pescara per fallo su Degli Innocenti
9′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Shpendi sugli sviluppi del primo angolo della gara. Yepes la scodella all’interno dell’area piccola, Curto e Lovato riescono a portar via i centrali avversari permettendo all’attaccante albanese di colpire comodamente di testa non lasciando scampo a Saio
8′- Saporiti! Sinistro da dentro l’area dell’ex Lucchese alzato in angolo da Saioi.
7′- Curto si procura un calcio di punizione all’altezza dell’out destro.
6′- Nulla di fatto sul successivo tiro dalla bandierina per gli uomini di Giorgio Gorgone.
5′- Chiusura fondamentale di Lovato su Valzania concedendo il primo angolo al Pescara.
4′- Prima discesa di Moruzzi sulla sinistra, allontana Bettella in anticipo su Popov poi la palla si perde docile dalle parti di Saio.
2′- Yepes è il primo ammonito del match per un intervento in ritardo su Acampora. Sulla punizione susseguente il destro di Acampora respinto dal muro azzurro.
1′- L’Empoli in completa casacca azzurra gioca il primo pallone del confronto.
0′ – Curto scelto per andare dentro dal primo minuto e poi c’è il ritorno di Popov dall’inizio. Per il resto formazione come annunciata.
1° Tempo
Torneremo torneremo in serie C
via, aspettiamo a fare il funerale…. la speranza è sempre l’ultima a morire…. Forza Azzurri 💙🤍
dietro il nostro condottiero Horsi Priamo per la vittoria! avanti!!!
Oggi si vince 2 a 0! Gnamo ragazzi pare si sia retrocessi, crediamoci!!
ma che arbitro é questo
50 secondi e ha ammonito Yepes che ha subito il pestone dall’avversario….
roba da matti
Se non vinciamo oggi è grave
Per una volta che si è messa bene. Togliere Yepes all’intervallo. 0 rischi.
siamo dei gropponi. Neanche contro il San Giusto si rimane imbattuti. Difesa da amatori
Con noi non finiscono mai…
Purtroppo sono impauriti, non più abituati alla vittoria. La testa non si cambia.
Io non sono per niente tranquillo. Siamo estremamente insicuri…
anche se non giocava Popov
si sta vincendo, ma questo è il più brutto empoli degli ultimi 30 anni. speriamo bene!
Non capisco come si faccia a riaprire una partita ormai vicina alla chiusura…. ennesimo gol a bischero…. speriamo che il Mister si faccia sentire…..
siamo veramente dei polli ….prendere un goal assurdo in 10
su azione non ci riesce fare goal …dobbiamo sempre soffrire e prendere dei goal che non si vedono neanche in serie D
Comunque se Fulignati è in B nonostante tutto, vorrà dire qualcosa…. forse ha preso il morbo di Vasquez…..
s’è preso un gol che non se lo fanno fare neppure i ragazzini nei campetti in terra, quelli senza neppure un filo d’erba.
Se non fosse una partita importante penserei che gli abbiamo fatto fare un gol volontariamente, neanche fossero dei pensionati!
Io sinceramente ho visto Yepes in difficoltà in fase difensiva per via del giallo.
Andrebbe sostituito. Non possiamo rischiare di prendere un secondo giallo e quindi anche noi una espulsione.