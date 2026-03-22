Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi dal match con il Pescara.
FULIGNATI: 6.5 Bravo a disinnescare alcuni tentativi degli ospiti. Non può nulla invece sui due gol pescaresi, anzi in entrambi cerca di metterci una pezza.
CURTO: 5.5 Viene preferito a Candela per rafforzare anche fisicamente la fascia destra. Non sempre lucido, soprattutto in fase di appoggio o di passaggio.
LOVATO: 6 Non è reattivo sul primo gol del Pescara, ma la sua zuccata vincente porta l’Empoli in vantaggio di due gol. Va in difficoltà, come tutta la difesa, nella prima parte del secondo tempo.
GUARINO: 6 Si fa rispettare nei duelli aerei, anche se talvolta non mantiene calma e lucidità quando dovrebbe gestire il pallone.
MORUZZI: 5.5 Si vede poco davanti, i suoi cross non sono ficcanti e precisi. Ha però il merito di saper gestire bene il pallone negli ultimi minuti, prendendo punizioni che fanno rifiatare la squadra.
MAGNINO: 6 In occasione della seconda rete pescarese è poco preciso e non rilancia col tempo giusto. Esce alla distanza, mettendo fosforo e fisico quando la squadra lo richiede.
YEPES: 5.5 Subito gravato di un giallo, è forse condizionato non riuscendo a entrare troppo nel vivo delle azioni
GHION: 6.5 Subentra nel modo giusto, con personalità, prendendo le chiavi del centrocampo.
DEGLI INNOCENTI: 6 Gioca una mezzora, senza squilli e senza errori, prima di farsi male.
HAAS: 5.5 Entra a freddo, ci mette un po’ a carburare e talvolta sembra un po’ troppo compassato.
SHPENDI: 7.5 Merita un voto altissimo, per la grinta e la volontà che mette in campo. A prescindere dalla doppietta, fondamentale per la vittoria, lotta su ogni pallone mostrando di essere il più lucido e continuo
IGNACCHITI: SV
SAPORITI: 6 Una prestazione non trascendentale, fatica a trovare lo spunto giusto anche se svaria molto sulla trequarti.
BIANCHI: 6 Inizialmente gioca con poca disinvoltura, poi trova maggiormente le misure sfiorando anche l’eurogol.
POPOV: 5.5 Tenta la via del gol di testa, mancando di precisione. Talvolta troppo lento nel fare la giocata giusta
FILA: 6.5 Abile a farsi trovare pronto quando Letizia sbaglia il retropassaggio a Saio.
MISTER CASERTA: 6.5 Partiamo col dire che l’importante era “portarla a casa”. L’Empoli ha ritrovato tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza. Ma lo ha fatto rischiando troppo, contro un avversario che sembrava già ko dopo mezzora, in svantaggio di due gol e in dieci uomini. Dopo il 2-0 la squadra si è un po’ ammosciata e ha perso intensità, calando anche la concentrazione. Ha provato con i cambi a modificare l’inerzia dell’incontro e alla fine l’Empoli, come detto, ha ottenuto una vittoria preziosissima.
Onestamente una delle peggiori prestazioni di questa stagione (e ce ne vuole). Hanno dimostrato i loro enormi limiti tecnici, oltre allo scarso gioco di squadra. In 11 avremmo perso minimo 3-0. P.S. Ma Moruzzi sa che quando è solo può avvicinarsi alla porta?
sembra che deve fare 2 tocchi al terzo esplode il pallone
Si vede che di partite ne hai viste poche
Forse non ti rendi conto che questa squadra non vinceva in casa da novembre…. e te vai a vedere la prestazione? importa una 🪚 la prestazione e il gioco…. anche perché con Dionisi facevi partitoni e vincevi? … ma vai a letto!!!!
É arrivato Laribi ….
In undici contro undici eravamo già 1-0
GUARINO VATTENE
Impossibile perdere 3 a 0, in quanto prima dell’espulsione vincevamo 1 a 0.
giusto ma la sostanza rimane la stessa
non era scontato vincerla, ma in tredici ce l’abbiamo fatta, aggiungo i voti di quelli che hanno fatto la differenza per noi
Acampora 10. bisogna essere dei grandi per fare un fallo da eapulsione in quella zona di campo dopo pochi minuti
Letizia 10. grazie grazie grazie, assist col bacio
oh comunque va bene criticare e sono d’accordo che siamo tutt’ora una squadra da poco. però prima dell partita tutti a dire che il pescara era in gran forma e che sarebbe stata sconfitta sicura e sarebbe stato buono anche un pareggio. ora s’è vinto 4-2 (di culo, con gravi errori ecc, siamo tutti d’accordo) dopo una valanga di tempo che non succedeva, almeno cerchiamo di essere meno scontenti di quando si perde…
Guarino inguardabile…Moruzzi imbarazzante
Lo voglio rivedere ma secondo me Fulignati ha responsabilità sul primo goal…esce nettamente in ritardo.
Comunque sempre indeciso sulle uscite
Esatto non esce mai o in ritardo
Ingenerosi con Curto, oggi da sufficienza.
Per me Degli Innocenti da 5 pieno, prima di uscire non ne stava azzeccando una.
guarino e curto da promozione
Tanti limiti nei giocatori in difesa.
Bene non aver visto nasti.
Saporiti continuo a pensare che il meglio lo dia da subentrato.
Sì ma i gol nascono dai suoi piedi. L’unica con qualità nel calcio fa fermo
Fulignati 6,5 la tiene a galla nel momento del crollo
Curto 6 ampiamente sufficiente
Guarino 5,5
Lovato 6 ( per il goal )
Moruzzi 5 ….la crossa ( rinvio ) solo da un punto prestabilito , oltre non va’
Degli Innocenti 5,5
Yepes 6
Magnino 6,5
Saporiti 6,5 ogni volta che ha la palla tra i piedi diventa pericoloso , finalmente nella sua posizione di trequartista
Popov 5,5
Sphendi 7
Haas 6
Ghion 6,5
Ignacchiti 5,5
Fila 6 ( per il goal )
Bianchi 6. Peggio di Ilie non lo è sicuramente , ha le caratteristiche di un giocatore di calcio , non si capisce perché non abbia mai giocato fino ad oggi
Caserta 6,5. 5 punti in 3 gare , uomo fortunato
Ma almeno ha avuto il coraggio di mettere a 4 dietro e 3 a centrocampo ,
oggi anche con 1 trequartista e 2 punte sono venute tante occasioni da goal ….purtroppo facciamo degli errori assurdi ed incredibili che devi fare 3 goal a partita per poter vincere
Allenatore 4, non riesce a vedere che il Pescara era Insigne dipendente tutto nasceva da lui, bastava mettergli un uomo che lo marcava a vista ed era fatta, invece niente di tutto ciò. il calcio è semplice e non c’è niente da inventarsi.
Non bere prima di commentare…oggi è andata bene ma Caserta 3 risultati utili consecutivi. Con Dionisi le avresti perse tutte e 3
La prestazione globale è da squadra che deve salvarsi e che non vinceva da gennaio…. il pallone scottava tra i piedi…. a un certo punto è venuta fuori la paura di vincere…. il primo tempo è stato solido e poteva finire 3-0, ma quando non la chiudi a noi capita di farla riaprire.
Voto 8 al cuxo del Mister,
Fulignati 5, a me è sembrato parecchio incerto
Curto 5,5 media tra un primo tempo da 6,5 e un secondo da 5
Lovato 5,5 (non più la colonna che si pensava
Guarino 6
Moruzzi 6 (bene il primo, male il secondo)
Magnino, Yepes, Degli Innocenti, Haas e Ghion (senza infamia e senza lode)
Saporiti 6,5
Shpendi 7 (menomale che c’è lui)
Popov 6 (a me non m’è dispiaciuto)
Fila 4,5 (inesistente)
Bianchi: positivo (meglio di Nasti 50 volte)
Ma eri al bar ? Hai visto la partita ?
troppo bene….
Dire che è la peggiore squadra degli ultimi 30 anni è offensivo ??
Speriamo di salvare la categoria perchè non sarà facile.
SEMPRE FORZA EMPOLI
Fulignati 5.5
Curto 5.5
Guarino 6
Lovato 6.5
Moruzzi 6
Yepes 6
Ghion 6.5
Magnino 5.5
Degli innocenti sv
Haas 6
Saporiti 7
Sphendi 7.5
Popov 6
Fila 6.5 pero’ tira
Bianchi 6
Sara’ un caso ma la prima volta che non entrano Ilie o Cesay o Nasti s’e’ vinto….
Fulignati 6
Curto 6
Lovato 6,5
Guarino 7
Moruzzi 6
Degli Innocenti sv
Magnino 6,5
Yepes 6
Saporiti 7,5
Shpendi 8
Popov 6,5
(haas 6,5 ghion 7 fila 7 ignacchiti 6 bianchi 6,5)
mister Caserta 7
maratona 8
gufi 2 tiè!!!!
e che v avevo detto io?! che si vinceva! solo io l avevo detto! Brodi! e ora si fanno altri 3 punti la prossima di campionato…
Se nelle due prossime trasferte, dopo la sosta, raggranelleremo in qualche modo 2-3 punti penso che la salvezza sia prossima.
A campionato concluso però la società dovrà fare un esame di coscienza e capire cosa si vuole fare nel futuro.
Un’altra squadra come quella di quest’anno non ce la meritiamo!
invece quella dell anno scorso?!sono 2 anni che si vede uno scempio
quando in A l Empoli retrocede all ultima giornata x un punto non puoi parlare di scempio. Guarda Pisa e Verona quest anno o Monza l anno scorso. Quelle son retrocessioni da scempio. Senza contare le vagonate di infortuni.
Quest anno invece hai ragione. Era dal 2012 che non si partiva così
Samp che ha vinto oggi e Padova con Pagliuca assetato di rivincita…..
Aspetta a da retta a quello dell’Oasi dolce. Per me i veneti con Pagliuca vanno di sotto.
Ora … a parte che non son d’accordo su diversi voti dati ai ragazzi (ma questo ci sta) … mi spiega la redazione come si fa a dare 5.5 alla prestazione di Moruzzi e dicendo oltretutto che i suoi cross non sono stati ficcanti e precisi … ma che partita avete visto … riguardo alla sua prestazione? … Sicuramente non Empoli-Pescara … Andate a rivedervi le principali azioni della partita e chi li ha messi nel mezzo i cross più interessanti E ANCHE QUALCHE CROSS SU CUI NON SONO ANDATI I NOSTRI ATTACCANTI ……………..
Moruzzi ne ha combinate di tutti i colori…
il peggiore in campo , 2 cross a caso un può valere nemmeno un 5 …
parte difensiva da incubo …
le partite si devono guarda non di spalla e ve lo ridico …
squadra inguardabile. si salvano 3 o 4 giocatori . ancora non abbiamo fatto niente. si rischia parecchio in quanto dietro il peggior Empoli degli ultimi 40 anni. ringraziamo i 2 giocatori peacaresi per i regali ricevuti
….se degli innocenti sta fuori un mesetto e mezzo forse forse ci salviamo altrimenti la vedo dura….
la fase difensiva e stato di un imbarazzo che non ho più parole…
stavo per sputare un polmone …
speriamo in queste 2 settimane …