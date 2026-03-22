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l’unico calciatore meritevole di elogi…….
doppietta meritata.
giocatore con cui puoi ripartire il prossimo anno
sempre forza Empoli
Ottimo Stiven pur giocando in una squadra che non riesce a fare 3 passaggi di Fila sei fra i pochi giocatori su cui contare.
meglio Bianchi di Nasti, mister dagli più spazio a Flavio, contro la Samp segna!
…e 13 gol! Bravo Stiven ❤️
Shpendi/Popov la coppia di attaccanti migliori per noi