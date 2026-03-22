Al termine della gara vinta 4-2 con il Pescara abbiamo intervistato l’attaccante, Stiven Shpendi, autore di una doppietta. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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6 Commenti

  3. Ottimo Stiven pur giocando in una squadra che non riesce a fare 3 passaggi di Fila sei fra i pochi giocatori su cui contare.

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