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Buonasera se qualcuno avesse trovato allo stadio, la carta di identità di ELENA VILLANI, contatti il 347 922 5638
grazie e forza Empoli
Mister Caserta ancora imbattuto! 3 partite 5 punti
Ragazzi la partita più bella dell anno se vista oggi! solo chi c era potrà raccontare di esserci stato! no allo stadio da 18mila posti. si 12mila max. tutto coperto e a modino!
aggiorniamo la media punti:
Pagliuca 1,29
Dionisi 1,00
Caserta 1,66
Già che abbia messo con coraggio il 4312 è degno della mia stima …..e poi ha anche la fortuna che serve per salvarsi , poi ..mettere a sedere Obaretin , Ceesay , Ilie e Nasti lo rende Incriticabile
Ha capito che prendendo sempre goal dobbiamo fare 1 in più
Sono curioso di vedere come metterà’ Elia in campo .
Mi associo e condivido tutto il tuo intervento, soprattutto la parte che riguarda Nasti Ilie Obaretin e Ceesay….
Comunque diamo un voto anche a maglia fucsia: quant’è che implorava il 4.3.3.? Aveva ragione in pieno, diciamolo.
Che vi avevo detto … quale migliore occasione, senza aver a disposizione Elia … di tornare al nostro amato 4 3 1 2, ma su questo assetto continuerei anche con Elia in campo che sposterei a sinistra come interno di centrocampo … perchè è quello che manca a questa squadra … l’uomo che possa strappare in avanti … Detto questo … oggi importantissima questa vittoria … niente di definitivo per la nostra classifica , ma un buon passo in avanti … anche un pareggio avrebbe complicato le cose … e parecchio. Gran bella partita fino a che non abbiamo fatto la solita coglionata difensiva (e qui Caserta adesso ci deve lavorare parecchio … non è che per vincere una partita devi segnare anche più di 2 goal) … Avvantaggiati dal giocare 11 contro 10 sicuramente … ma anche oggi è emerso che se vuoi portare in fondo la partita … noi dobbiamo tenere più lontano possibile gli avversari dalla nostra area di rigore … e lo puoi fare solo attaccando … non in maniera scriteriata … ma attaccando … Da non sottovalutare che la lunga astinenza di vittorie alla fine … anche sul 2-0, ha pesato parecchio ed è arrivata la cosi detta paura di vincere. Questa vittoria servirà a darci nuova linfa sotto il profilo della convinzione nei nostri mezzi … Sicuramente imprescindibili per noi Shpendi, e Ghion su tutti … fino alla fine del campionato … cresciuto Guarino adesso sembra in leggero calo Lovato (bello il suo goal, ma poteva fare meglio sul primo goal contrastando il loro centravanti con molta più decisione) … Una sosta che arriva a puntino e che darà modo al mister di mettere in testa ai giocatori i giusti concetti che servono per salvarsi, curare di più i dettagli e prepararsi per due trasferte consecutive da cui tirar fuori dei punti ……………..
Con Elia non puoi fare questo modulo Stop…
Basi del calcio ragazzi compratevi un libro se non ci avete giocato!