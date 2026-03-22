Campionato Primavera 2

Risultati 24a giornata

 

EMPOLI – Benevento               3 – 0                                          

Gol: 73′ Egan – 84′ Monaco – 90′ Huqi

 

Ascoli Monopoli 2 4
29′ De Witt (A) – 54′ Dudic (M) – 61′ Balducci (A) – 78′ Dudic (M) – 82′ Paukstys (M) – 90′+3 Positano (M)
Avellino Catanzaro 3 1
15’ Santoro (A) – 54’ Vignoli (A) – 62’ Spadoni (A) – 72’ Ciani (C)
Bari Palermo 2 1
33′ Sidibe (B) – 57′ Anghileri (P) – 84′ Spadavecchia (B)
Cosenza Perugia 1 3
20’ Agnissan (P) – 23’ Mazzulla (C) – 45’ Rondolini – 74’ Giardino
Pescara Salernitana 1 0
90’+5 Di Zio
Spezia Crotone 2 1
47′ Ferrazza (S) – 50′ Amato (S) – 73′ Adamo (C)
Ternana Pisa 4 3
4′ Mocanu (P) – 11′ Lodovici (T) – 21′ Coltorti (T) – 37′ aut. Tosi (T) – 40′ Vaccaro (T) – 49′ Mocanu (P) – 60′ Mainardi (P)

 

 

Classifica dopo la 24a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 24 56 17 5 2 55 16
Spezia 24 44 14 2 8 50 31
Perugia 24 43 12 7 5 36 19
Pescara 24 41 12 5 7 36 24
Avellino 24 40 10 10 4 44 32
Catanzaro 24 37 11 4 9 29 27
Ternana 24 37 10 7 7 44 43
Pisa 24 36 9 9 6 44 32
Ascoli 24 33 8 9 7 37 34
Benevento 24 32 9 5 10 32 42
Monopoli 24 28 8 4 12 31 43
Bari 24 27 7 6 11 30 32
Cosenza 24 20 5 5 14 24 52
Salernitana 24 20 5 5 14 22 47
Palermo 24 19 3 10 11 24 36
Crotone 24 12 1 9 14 14 42

 

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato ha ossrvato il primo di due turni di sosta

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 23a Giornata

EMPOLI – Fiorentina        2 – 3

Gol: 27’ Page (E) – 30’ Shaerka (F) – 36’ Lodi (E) – 43’ Gobbo (F) – 55’ Castagnoli (F)

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 23a Giornata

EMPOLI – Fiorentina        1 – 0

Gol: 17’ Merlin

Articolo precedenteSerie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 32a giornata
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here