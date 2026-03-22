Campionato Primavera 2
Risultati 24a giornata
EMPOLI – Benevento 3 – 0
Gol: 73′ Egan – 84′ Monaco – 90′ Huqi
|Ascoli
|–
|Monopoli
|2
|4
|29′ De Witt (A) – 54′ Dudic (M) – 61′ Balducci (A) – 78′ Dudic (M) – 82′ Paukstys (M) – 90′+3 Positano (M)
|Avellino
|–
|Catanzaro
|3
|1
|15’ Santoro (A) – 54’ Vignoli (A) – 62’ Spadoni (A) – 72’ Ciani (C)
|Bari
|–
|Palermo
|2
|1
|33′ Sidibe (B) – 57′ Anghileri (P) – 84′ Spadavecchia (B)
|Cosenza
|–
|Perugia
|1
|3
|20’ Agnissan (P) – 23’ Mazzulla (C) – 45’ Rondolini – 74’ Giardino
|Pescara
|–
|Salernitana
|1
|0
|90’+5 Di Zio
|Spezia
|–
|Crotone
|2
|1
|47′ Ferrazza (S) – 50′ Amato (S) – 73′ Adamo (C)
|Ternana
|–
|Pisa
|4
|3
|4′ Mocanu (P) – 11′ Lodovici (T) – 21′ Coltorti (T) – 37′ aut. Tosi (T) – 40′ Vaccaro (T) – 49′ Mocanu (P) – 60′ Mainardi (P)
Classifica dopo la 24a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|24
|56
|17
|5
|2
|55
|16
|Spezia
|24
|44
|14
|2
|8
|50
|31
|Perugia
|24
|43
|12
|7
|5
|36
|19
|Pescara
|24
|41
|12
|5
|7
|36
|24
|Avellino
|24
|40
|10
|10
|4
|44
|32
|Catanzaro
|24
|37
|11
|4
|9
|29
|27
|Ternana
|24
|37
|10
|7
|7
|44
|43
|Pisa
|24
|36
|9
|9
|6
|44
|32
|Ascoli
|24
|33
|8
|9
|7
|37
|34
|Benevento
|24
|32
|9
|5
|10
|32
|42
|Monopoli
|24
|28
|8
|4
|12
|31
|43
|Bari
|24
|27
|7
|6
|11
|30
|32
|Cosenza
|24
|20
|5
|5
|14
|24
|52
|Salernitana
|24
|20
|5
|5
|14
|22
|47
|Palermo
|24
|19
|3
|10
|11
|24
|36
|Crotone
|24
|12
|1
|9
|14
|14
|42
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato ha ossrvato il primo di due turni di sosta
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 23a Giornata
EMPOLI – Fiorentina 2 – 3
Gol: 27’ Page (E) – 30’ Shaerka (F) – 36’ Lodi (E) – 43’ Gobbo (F) – 55’ Castagnoli (F)
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 23a Giornata
EMPOLI – Fiorentina 1 – 0
Gol: 17’ Merlin