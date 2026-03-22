Si è giocata la 32a giornata di Serie B che ha visto il pareggio nel big match tra Monza e Venezia; ne approfitta il Frosinone che sbanca Bolzano battendo il Sudtirol 3-1 e agganciando in classifica il Monza al secondo posto a tre lunghezze dalla capolista Venezia. Vince anche il Palermo che si porta a quattro punti dalla coppia Monza-Frosinone. Torna al successo il Cesena che batte il Catanzaro e l’Empoli che dopo oltre due mesi conquista i tre punti battendo con sofferenza il Pescara al Castellani. Gli abruzzesi hanno giocato quasi ottanta minuti in dieci uomini. Il Bari crolla in casa con la Carrarese mentre la Sampdoria torna al successo battendo in casa l’Avellino. Importantissima vittoria dell’Entella nello scontro salvezza con la Reggiana. Adesso la sosta per le Nazionali poi il rush finale con le ultime sei giornate.

Questi i risultati e la classifica:

PADOVA-PALERMO 0-1

JUVE STABIA-SPEZIA 3-1

CESENA-CANTANZARO 3-1

MONZA-VENEZIA 1-1

MODENA-MANTOVA 2-1

SUDTIROL-FROSINONE 1-3

EMPOLI-PESCARA 4-2

BARI-CARRARESE 0-3

SAMPDORIA-AVELLINO 2-1

V.ENTELLA-REGGIANA 3-0